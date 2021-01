Cum îți influențează stilul de viață sănătatea

În ziua de astăzi, sedentarismul, un loc de muncă stresant, problemele personale sau lipsa timpului liber sunt unele dintre motivele care te forțează, mai mult sau mai puțin, să adopți un stil de viață nesănătos. Drept urmare, corpul tău se resimte și pot apărea repercusiuni pe termen lung. Ca să eviți eventualele probleme de sănătate, să rămâi mereu în formă și plină de energie, trebuie să iei în considerare anumite aspecte legate de viața ta de zi cu zi. Cum faci acest lucru?



În primul rând, este indicat să analizezi obiectiv ce tabieturi nocive ai și ce excese faci, pentru a-ţi da seama de pericolele la care îți expui sănătatea.



Adoptă o dietă sănătoasă

Nu ești nevoită să iei o decizie radicală și să renunți definitiv la burgeri, pizza sau la băuturi carbogazoase. Știm că produsele de tip fast-food îți sunt la îndemână, mai ales când timpul nu îți permite să mănânci altceva, dar cu cât le vei consuma mai rar, cu atât te vei simți mai bine. Mai ales dacă îți dorești să ai o siluetă de invidiat, încearcă să le eviți. Consumă foarte multe fructe și legume, hidratează-te încontinuu, respectă regula celor trei mese pe zi. De asemenea, contează foarte mult să ai parte de un mic dejun copios, pentru a îi oferi organismului tău toată energia de care are nevoie pe tot parcursul zilei.



Petrece-ți mai puțin timp în fața unui ecran

Deși inima, ficatul şi rinichii sunt organe foarte importante și trebuie să avem grijă la bolile aferente lor, nici ochii nu trebuie neglijaţi, mai ales în condițiile în care telefonul mobil e un accesoriu indispensabil, pe care îl iei cu tine peste tot, iar jobul tău presupune să stai mult timp la laptop. Cu cât numărul de ore petrecute în fața ecranelor este mai mare, cu atât vederea ta va avea de suferit. De aceea, dacă vrei să te asiguri că nu ai nicio problemă cu vederea și să previi afecțiunile oculare, indicat este să începi cu un consult oftalmologic. Apoi, în loc să îți petreci timpul liber la laptop și la televizor, alege, pe cât posibil, activități care nu îți solicită vederea și pe care doreai să le faci de mult timp. Astfel, vei avea grijă de sănătatea ta și vei scăpa de rutină.



Odihnește-te suficient

E foarte important să îi oferi corpului tău pauza de care are nevoie. Încearcă să dormi cel puțin cele opt ore recomandate de specialiști în fiecare noapte. Astfel, organismul tău nu va avea de suferit, iar a doua zi nu te vei simți obosită. Lipsa somnului pe termen lung îți poate afecta sănătatea. Seara, când te bagi în pat, bea un ceai sau citește o carte. Te vei relaxa și îți va fi mult mai ușor să adormi la ora la care ți-ai propus. Dacă ai anumite task-uri sau probleme, rezolvă-le în timpul zilei, pentru a nu fi nevoită să stai trează până noaptea târziu și să renunți la orele importante de odihnă.



Orice formă de mișcare e benefică

Indiferent că ieși să îți plimbi câinele, alergi prin parc, practici un anumit sport, te duci la sala de fitness sau pur și simplu faci genuflexiuni acasă, orice formă de mișcare e binevenită. Corpul tău contează pe tine că vei evita sedentarismul pe cât de mult posibil. Odată ce depui efort fizic, sub orice formă, organismul tău rămâne sănătos și astfel vei fi ferită de boli, precum cele cardiovasculare. De asemenea, dacă treci printr-o perioadă nefastă din punct de vedere personal, exercițiile fizice ajută la ameliorarea depresiei și a anxietății. Nu e nevoie să alergi zilnic 20 de kilometri, chiar și 15 minute de mișcare au un rol benefic asupra sănătății tale.

În concluzie, ca să duci un stil de viață sănătos, trebuie să dormi suficient, să ai un program alimentar adecvat și să faci suficiente exerciții fizice.