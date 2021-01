China: Un an de închisoare pentru o femeie care a ascuns simptomele COVID-19

Un tribunal chinez a condamnat la un an de închisoare o femeie care şi-a ascuns simptomele coronavirusului înainte de a se îmbarca la bordul unui avion, a informat miercuri presa de stat, informează Agerpres.



Femeia în vîrstă de 37 de ani a luat medicamente pentru a-şi scădea febra înainte de a se urca într-un avion din Statele Unite către China în martie anul trecut, a relatat Global Times, citat de DPA.



Ea a dezvăluit că are simptome doar după aterizarea la Beijing şi mai tîrziu a fost testată pozitiv pentru coronavirus. Aproximativ 63 de contacţi apropiaţi au trebuit atunci să intre în carantină.



Acţiunile sale au constituit o încălcare a normelor antiepidemice din China şi un risc sever de răspândire a virusului, potrivit unei hotărîri a unui tribunal din Beijing din octombrie anul trecut, citată miercuri de Global Times.



Ea a fost condamnată la un an de închisoare şi la un an de probă pentru infracţiunea de obstrucţionare a prevenirii bolilor infecţioase.



China are unele dintre cele mai stricte restricţii anticoronavirus din lume. Ţara ţine în mare măsură pandemia sub control de la începutul verii anului trecut.