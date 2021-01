Yoga prin râs: ce este și cum funcționează? Beneficii pentru organism

Yoga prin râs este un exercițiu popular de respirație care are ca scop cultivarea bucuriei, scoaterea în evidență a copilului nostru interior și ne ajută să renunțăm la factorii de stres din viața de zi cu zi.



Având în vedere că râsul este contagios, nu este de mirare că practicarea exercițiilor yoga prin râs a crescut de la un grup mic din Mumbai, India la peste 5.000 de cluburi din întreaga lume. Deși practicanții susțin că ameliorează stresul și reduce riscul de boli cronice, putem întreba dacă funcționează cu adevărat.



Ce este yoga prin râs?



Yoga prin râs, cunoscută și sub numele de yoga râsului, implică o serie de exerciții de mișcare și respirație pentru a promova râsul deliberat.



Este folosit ca remediu pentru afecțiunile fizice, psihologice și spirituale, deoarece susținătorii cred că râsul intenționat (simulat) poate oferi beneficii egale cu cele ale râsului spontan (de exemplu, râsul de o glumă).



Deși terapia râsului a fost folosită de zeci de ani, yoga prin râs a fost descoperită de Dr. Madan Kataria, medic de familie în Mumbai, India, în 1995.



Dr. Kataria susține că yoga râzând ajută la îmbunătățirea stării de spirit, reduce stresul, întărește sistemul imunitar, crește nivelul de energie, îmbunătățește calitatea vieții și ajută la gestionarea dificultăților.



El consideră că a învăța să râzi intenționat poate ajuta să facem față situațiilor stresante promovând optimismul și pozitivitatea. Deoarece nu ne putem baza întotdeauna pe factori externi pentru a ne face să râdem, învățarea de a râde pe cont propriu poate fi un instrument valoros.



Împreună cu aceasta, yoga prin râs se crede că ajută să gestionăm mai bine stresul prin respirație controlată. Acest lucru permite o absorbție mai mare a oxigenului, care activează sistemul nervos parasimpatic, sistemul natural de relaxare al corpului.



Pe măsură ce adulții devin ocupați cu viața, activitățile care promovează râsul se pot pierde pe drum. Ca rezultat, yoga prin râs a fost concepută pentru a-i învăța pe oameni să râdă intenționat, mai degrabă decât să se bazeze pe oameni sau lucruri pentru a le aduce bucurie.



Cum se face?



Yoga prin râs se practică de obicei într-un cadru de grup, cum ar fi un club sau un atelier și este condusă de un instructor instruit, care antrenează participanții prin diferite exerciții pentru a promova bucuria și râsul.



Majoritatea sesiunilor încep cu tehnici simple de respirație, bat din palme și cântă pentru a ajuta oamenii să se relaxeze. De exemplu, se poate începe antrenamentul bătând ritmic 1-2, 1-2-3 în timp ce cântăm „ho-ho, ha-ha-ha'.



Deși la început poate părea o prostie, intenția acestui exercițiu este de a elimina orice judecată internă pe care o puteți avea și de a vă lăsa ego-ul la ușă.



Sesiunea poate include, de asemenea, exerciții de improvizare, citind afirmații pozitive, întindere ușoară, exerciții de respirație yoga și meditație. În mod colectiv, aceste practici sunt menite să ne ajute să râdem, să ne eliberăm și să nu mai fim atât de serioși.



Cum funcționează?



Probabil am observat și știm cu toții că râsul poate oferi beneficii imediate, cum ar fi îmbunătățirea dispoziției. Cu toate acestea, se acordă o atenție sporită beneficiilor pe termen lung ale râsurilor regulate, zilnice.



În primul rând, râsul eliberează endorfine și hormonii „fericirii' precum dopamina și serotonina.



În plus, suprimă hormonii de stres, cum ar fi cortizolul. Aceste efecte sunt legate de o dispoziție mai bună, durere redusă, scăderea tensiunii arteriale, un sistem imunitar mai puternic și niveluri mai scăzute de stres și de depresie.



Mai mult, râsul cu alte persoane poate crește conexiunea socială și legăturile, precum și întări relațiile. Este, de asemenea, legat de sentimentele de siguranță, permițând unei persoane să se simtă mai relaxată.



Mulți cercetători consideră că organismul nu poate face distincția între râsul fals (simulat) sau cel real (spontan), ceea ce înseamnă că putem beneficia de toate acestea pur și simplu forțându-ne să râdem.



O analiză din 2019 a constatat că râsul simulat a scăzut rata depresiei și a îmbunătățit starea de spirit. Autorii au declarat că exercițiile de râs necesită puțină cunoaștere și nu se bazează pe umorul subiectiv, ceea ce înseamnă că majoritatea oamenilor pot participa cu ușurință. .



Alte studii au arătat că yoga prin râs poate ajuta temporar la reducerea nivelului de cortizol și al stresului, la îmbunătățirea nivelului de dispoziție și de energie și la inducerea unei mentalități mai pozitive.