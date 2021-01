Ultima săptămână de ianuarie va fi caracterizată de vreme variabilă și ninsori

Ultima săptămână din ianuarie va fi caracterizată de vreme variabilă şi precipitații, sub formă de ploi, ninsori şi lapoviță, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).



Conform meteorologilor, marți, 26 ianuarie, în ţară vom avea până la plus 5 grade Celsius, ziua, și până la minus 5 grade, noaptea, însă de miercuri vremea se răcește.



Astfel, până vineri, 29 ianuarie, valorile termice pe ţară se vor încadra între minus 2 - plus 3 grade Celsius, ziua, și până la 6 grade de ger, noaptea. Tot pentru această perioadă, meteorologii anunță ninsori și lapoviță, izolat ploi.



În prag de ultimul weekend al primei luni a anului curent, afară se va încălzi puțin în cursul zilei, însă gerul nocturn se va înteți. Astfel, pe final de Gerar, termometrele vor indica până la 5 grade de căldură, ziua, și până la 9 grade sub zero, noaptea. Precipitațiile vor conteni, asupra întregii țări lăsându-se cer variabil, preponderent senin, periodic însorit.