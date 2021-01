Ion Ceban cere audit asupra banilor transferați Natei Albot. Ce zice jurnalista.

Primarul capitalei Ion Ceban a solicitat desfășurarea unui audit asupra sumei de 60 de mii de lei care, primită de jurnalista Nata Albot,

pentru promovarea proiectului de învățământ la distanță Educație Online. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței primăriei din 25 ianuarie, scrie newsmaker.md.

Anterior, edilul i-a trimis mai multe mesaje amenințătoare soțului jurnalistei, fiind nemulțumit de faptul că soția sa a fost vizată într-o înregistrare video a vloggerului.

În cadrul ședinței primăriei din 25 ianuarie, primarul Ion Ceban a solicitat desfășurarea unui audit, pentru a verifica cum a fost cheltuită suma de 60 de mii de lei,

care a fost transferată Natei Albot, pentru promovarea proiectului Educație Online.

„Oamenii primesc bani frumoși pentru a fi contra Primăriei Chișinău, nemijlocit a primarului general. (…) Cineva mi-a spus că vorbesc „mudăcește” și provin

dintr-o echipă de boșorogi. Acel cineva care a luat un onorariu de 60 de mii de lei din bugetul municipal pentru promovare de proiect,

care nici măcar nu a început. Rog să fie un audit în această privință”, a declarat edilul.

Jurnalista Nata Albot a publicat o reacție pe pagina sa de Facebook. Aceasta l-a acuzat de minciună pe Ion Ceban:

„Banii pe contul AO Calumea au venit pe data de 4 ianuarie, 2021. Așa cum Moldova nu iese din sărbători mai devreme de 15 ianuarie și nu prea ai cu cine lucra, campania de promovare urma să pornească săptămâna viitoare. Între timp, am lucrat la proiectul de promovare: am colectat informații despre prețuri de la influenceri, am început a repartiza conținutul între ei și calendarul postărilor. Iar banii stau intacți pe contul asociației”.