Sucul de ananas, mai bun decît siropul de tuse

Sursă importantă de bromelaină, sucul de ananas proaspăt poate suprima tusea de cinci ori mai eficient decît un sirop de tuse.



Ananasul este o sursă importantă de bromelaină, utilă pentru tratarea unor traumatisme, avînd proprietăți antiinflamatoare. Acesta luptă împotriva infecțiilor, ucigînd bacteriile. Astfel, sucul de ananas proaspăt poate suprima tusea de cinci ori mai eficient decît un sirop de tuse.



Sucul de ananas are o listă impresionantă de proprietăți benefice, mai ales dacă este proaspăt stors. Această băutură vă va umple corpul cu sodiu, potasiu, calciu, magneziu, vitamina C și alte minerale, scrie sputnik.md.



Vitamina C ajută la lupta împotriva răcelii și consolidează sistemul imunitar slăbit de boală. De fapt, această băutură are aceleași funcții ca și aspirina, dar nu are efecte secundare.



O cană de suc ​​de ananas conține aproape 50% din necesarul zilnic de vitamina C. Acest nutrient valoros lucrează pentru a pune în aplicare utilizarea enzimelor vitale în organism, ceea ce reglează metabolismul și conversia de energie.



Dacă aveți una dintre tipurile de tuse persistentă și nu este ceva mai grav, cum ar fi pneumonia, puteți opta pentru un suc de ananas în loc de sirop de tuse.



În medicina populară, sucul de ananas este folosit în mod activ pentru toate tipurile de comprese.



Sucul cel mai util va fi obținut numai de la un produs de calitate. Atunci cînd alegeți un ananas, asigurați-vă că fructele sînt grele și mari. Aroma sa trebuie simțită. Prezența mucegaiului și a petelor pe suprafața ananasului nu este binevenită.