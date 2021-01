Să adaugi acest ingredient în apă te ajută să te relaxezi în diminețile stresante

Se întâmplă destul de des să te simți stresată de la primele ore ale zilei. Un truc simplu, recomandat de un expert, te ajută să reduci dimineața nivelul cortizolului.



Daca te lovesti deseori de stres imediat cum te trezesti, ai toate motivele sa fii frustrata: diminetile ar trebui sa fie un moment in care sa te bucuri de liniste inainte de a-ti aduna fortele pentru a incepe ziua.



Cateva miscari usoare pentru a-ti intinde muschii, rutina de ingrijire a tenului, o cafea si parca incepi sa te simti pregatita pentru o noua zi, nu-i asa? Dar uneori nici nu deschizi bine ochii si simti cum te copleseste un val de anxietate. Si daca asta ti se intampla des, e clar ca ai nevoie de ajutor.



Antreprenorul si scriitorul Dave Asprey, fondator al companiei Bulletproof si autor al volumului „Fast This Way”, recomanda o masura simpla pe care o poti lua ca sa-ti regasesti linistea dimineata: „Cand te trezesti dimineata, ia un varf de cutit de sare de Himalaya, pune-o intr-un pahar cu apa si bea-o.”



Legatura dintre apa sarata si nivelul de stres



Potrivit Mind Body Green, nivelul hormonului de stres, cortizolul, poate afecta glicemia, presiunea sangelui si inflamatiile din corp. Cortizolul atinge cel mai ridicat nivel cand te trezesti, pentru a-ti furniza energia de care ai nevoie ca sa incepi ziua. „Ai nevoie de o crestere a presiunii sangelui, ca sa nu lesini”, explica Asprey.



In mod normal, cortizolul iti da un boost de energie ca sa-ti incepi ziua. Dar multe persoane se confrunta cu un nivel de stres cronic, la care se adauga dimineata cresterea naturala a nivelului de cortizol. Rezultatul este o crestere exacerbata a gradului de stres, in special la primele ore ale zilei, cand hormonul atinge cel mai ridicat nivel.



Aici intra in joc sarea: o cantitate mica poate scadea putin nivelul de cortizol, suficient pentru a-ti pastra energia fara sa te simti coplesita sau anxioasa, arata Asprey. Evident, nu trebuie sa bei litri de apa sarata – cateva guri luate din paharul pe care il tii pe noptiera sunt suficiente, scrie Mind Body Green.



Ai nevoie de sare de cea mai buna calitate



Trebuie sa retii ca este cel mai bine sa consumi sare de calitate superioara, precum cea de Himalaya sau sare de mare. Aceste tipuride sare sunt pline de minerale precum fier, magneziu si zinc, spre deosebire de sarea obisnuita de masa, despre care expertii spun ca nu este cea mai indicata.



Rezultatul se va vedea repede: raspunsul la hormonul stresului poate dura chiar si dincolo de inceputul zilei. „Te poti simti mai bine tot restul zilei si e un truc simplu”, spune Asprey.