Salvatorii vor monitoriza persoanele care vor decide să se scufunde în lacuri de Boboteaza pe stil vechi

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vine cu un șir de recomandări pentru cetățenii Republicii Moldova în ajun de sărbătoarea creștin-ortodoxă de stil vechi Boboteaza. Atenționările salvatorilor vin în contextul tradiției de scufundare în apele bazinelor acvatice.



Potrivit IGSU, scăldatul de Bobotează se poate face doar în locuri special amenajate cu această ocazie. Intrarea în apa rece se poate realiza în grupuri mici, pentru a evita deteriorarea gheții, dar și a cazurilor de prăbușire.



Oamenii sunt îndemnați să fie foarte prudenți și să intre sub apă, doar dacă au o condiție fizică bună. Mai mult, este interzis accesul minorilor fără supravegherea părinților.



Pe parcursul zilei de 19 ianuarie, în preajma bazinelor acvatice, la solicitare, mai multe echipe de salvatori ar putea monitoriza situația.



În caz de situații de risc oamenii sunt rugați să nu ezite și apeleze Serviciul 112.



Tot mâine, 19 ianuarie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va lansa Campania de prevenire a prăbușirii sub gheața subțire a bazinelor acvatice. Acțiunea are drept scop de a prevenirea cazurilor tragice și traumatismele în rândul oamenilor în special a pescarilor și minorilor care se pot afla pe gheața iazurilor, râurilor și lacurilor din țară.



În cadrul evenimentului de lansare a Campaniei, care va avea loc pe lacul „Valea Morilor” din Capitală, salvatorii vor simula o situație de prăbușire sub gheață, dar și vor prezenta principalele manevre de salvare a persoanelor sinistrate.