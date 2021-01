Robotul făcut din gheață este pregătit să exploreze alte planete

Tot mai mulți își doresc să reușească o aterizare pe Marte, iar această țintă a întețit din nou cursa spațială. Printre multe alte proiecte interesante viitoare au existat, de asemenea, și câteva idei destul de nebunești, dar interesante, despre cum să extindem explorarea spațiului.



Luna trecută, inginerii japonezi au propus mai multe proiecte pentru un satelit din lemn, menit să combată gunoiul din spațiu. În 2021, am putea vedea inclusiv o cursă auto controlată de la distanță pe Lună, așa cum au propus alți oameni de știință.



Cea mai recentă inovație fascinantă vine de la oamenii de știință de la GRASP Lab de la Universitatea din Pennsylvania, SUA. Aceștia vor să renunțe la roboții metalici greoi care explorează alte planete și să îi înlocuiască cu gheață. Ei cred că folosirea acesteia pentru a construi roboți ar permite o construcție ușoară și ieftină și ar putea chiar să se auto-repare cu abundența de gheață de pe unele corpuri planetare, informează cei de la IFLScience.



Ce se știe despre primul robot din gheață



În studiul lor, prezentat la Conferința Internațională IEEE / RSJ privind roboții și sistemele inteligente (IROS), Devin Carroll și Mark Yim au arătat un concept pentru un robot care poate fi condus, cu toate că este construit preponderent din gheață.



IceBot a demonstrat nu numai că acesta poate funcționa, dar poate supraviețui și fără a se topi la temperatura camerei pentru o vreme. Autorii afirmă totuși că aplicațiile IceBot vor fi în medii suficient de reci încât oricum temperatura mediului nu ar pune o problemă.



„Una dintre provocările de a face roboți pentru acest domeniu este nu numai că roboții sunt scumpi, ci și că elementele naturale îi vor sparge cu timpul”, a spus Carroll într-un interviu acordat IEEE Spectrum.



„Mark și cu mine am început să explorăm ideea de a construi roboți din materialul găsit ca o modalitate de a adăuga robustețe sistemelor robotizate care funcționează în medii îndepărtate sau ostile, cu scopul secundar de a reduce costul sistemului”, a mai adăugat ea.



Care este problema cu roboții folosiți acum pe alte planete



Problema actuală cu roboții și roboții planetari este fiabilitatea intensă de care au nevoie; dacă au o defecțiune sau lovesc un teren accidentat și rup o roată, în cele mai multe cazuri, acest lucru este sfârșitul pentru robotul respectiv. Trimiterea unei întregi misiuni spațiale pentru a repara un rover solitar nu va fi viabilă în curând, iar planete precum Marte rareori dispun de roți de rezervă pentru o oprire rapidă.



Deci, în schimb, cercetătorii au apelat la unul dintre ultimele materiale la care s-ar aștepta cineva să le folosească: gheața. Evident, circuitele nu pot fi făcute din gheață, dar șasiul și roțile ar putea cu siguranță. Dacă ar fi posibil să se creeze roboți eficienți din gheață, robotul respectiv ar avea o abundență de “piese de schimb” pe suprafața multor planete.



Mai mult decât atât, gheața nu are nevoie de lipici sau instrumente de tăiat cu laser pentru a o sculpta în forme și structuri. Așadar, robotul ar putea repara ușor eventualele defecțiuni și chiar și-ar putea crea propriile piese de schimb în viitor. Între timp, realizarea de roboți din gheață ar fi mult mai ieftină decât compozitele utilizate în prezent și ar putea fi folosite pentru a crea roboți de unică folosință.