Ce steag a fost desemnat cel mai mare din lume şi unde a stat ascuns drapelul Jocurilor Olimpice timp de 77 de ani

În lume, steagurile apar sub diferite forme şi culori. Cât a costat cel mai scump drapel, cum au apărut românii în Cartea Recordurilor cu cel mai mare steag naţional la un moment dat şi de ce sunt arse drapelele în SUA, află din rândurile următoare.



În vremurile de demult, oamenii îşi decorau suliţele cu diferite panglici sau materiale din piele şi mătase pentru ca grupurile să se distingă între ele. Exploratorii foloseau steaguri pentru a-şi face simţită prezenţa pe teritoriul respectiv, cu alte cuvinte, pentru a-şi marca suveranitatea.



Despre studiul drapelelor

Conform DEX online, disciplina care studiază drapelele din diferite epoci şi ţări se numeşte “vexilologie”. Termenul din limba latină, “vexillum”, era folosit de către romani pentru a se referi la un fel de etalon cu o ţesătură atârnată de un stâlp.



Există doar două steaguri naţionale care diferă pe faţă-verso

Acestea sunt drapelul Moldovei (numai pe partea din faţă apare stema ţării) şi al statului Paraguay (imaginea de pe verso reprezintă sigiliul trezoreriei).



Cel mai mare steag din lume

Potrivit cărţii recordurilor Guinness, în anul 2017, cel mai mare steag din lume a măsurat 2448,56 metri pătraţi, în Emiratele Arabe Unite (FOTO copertă). Câţiva ani în urmă, prin 2013, românii au realizat cel mai mare steag, care a măsurat 349x227 metri, mult mai mare decât dimensiunea unui teren de fotbal. Totul s-a desfăşurat în Clinceni, la 35 de km sud-est faţă de Bucureşti.



Cel mai scump drapel

Steagul naţional al Regatului Unit al Marii Britanii, rămas în stare bună în urma Bătăliei de la Trafalgar (1805), a fost vândut pentru suma de 384.000 de lire sterline, la o licitaţie în 2009, de aproape 40 de ori mai mult decât estimarea iniţială.



Steagul deasupra Palatului Buckingham

De fiecare dată când Regina Angliei se află în reşedinţă la Palatul Buckingham, steagul roial este ridicat (FOTO 1 galerie). În lipsa Majestăţii Sale, apare drapelul naţional.



Organizaţiile militare din SUA ard steaguri în fiecare an

Un anumit articol din legea americană prevede că steagul, atunci când este într-o stare care nu mai permite o vizibilitate clară a emblemei, trebuie distrus, de preferat prin ardere. De obicei, acest lucru se întâmplă în data de 14 iunie, de Ziua Drapelului.



Există un singur steag naţional non-dreptunghiular

Nepalul (FOTO 2 galerie), o ţară din sudul Asiei, are un drapel foarte diferit, format din două triunghiuri “răsturnate”, cu vârfurile îndreptate într-o parte, pe orizontală. Roşul de pe fundal înseamnă curaj, în timp ce conturul cu albastru semnifică pacea. Emblemele sunt reprezentate de semilună şi soare.



Steagul olimpic, ascuns într-o valiză timp de 77 de ani

Drapelul (FOTO 3 galerie), realizat de Pierre de Coubertin, fondatorul Jocurilor Olimpice moderne, a fost ridicat pentru prima dată la Jocurile Olimpice din 1920, în oraşul Anvers, Belgia. Inelele imprimate pe steag reprezintă continentele din care provin sportivii, iar culorile, împreună cu albul de pe fundal, au fost alese pentru că steagul fiecărei ţări conţine cel puţin una dintre ele. Harry Prieste, un scafandru de origine armeană-americană, a participat la Olimpiada de vară a anului 1920, moment în care a luat steagul olimpic şi l-a păstrat în valiza sa timp de 77 de ani. A fost returnat la o ceremonie specială a Jocurilor Olimpice de vară în anul 2000, pe când avea 103 ani.