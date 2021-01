Apă minerală, apă carbonatată, apă gazoasă aromată, care este mai bună de băut?

Alternativă mai sănătoasă la băutura răcoritoare carbogazoasă, care conţine şi zahăr, apa minerală nu este doar o apă şi atât. Sunt mai multe tipuri de apă carbogazoasă, unele îmbogăţite cu minerale şi benefice pentru sănătate.



Ştim cu toţii cât de important este să bem suficientă apă, pentru a ne păstra corpul hidratat - mai ales dacă avem un stil de viaţă activ. Pentru unii, însă, un consum de până la opt pahare de apă zilnic reprezintă o corvoadă. De aceea, este important să diversifici tipurile de apă şi să optezi pentru ape sănătoase, îmbogăţite cu minerale şi vitamine.



Apa minerală reprezintă o alegere mai bună decât sucurile cu arome artificiale, îndulcitori şi coloranţi, sau decât băuturile alcoolice. Chiar şi aşa, cât de indicat este să bei mai multă apă minerală decât o făceai până acum? În primul rând, ţine cont că nu toate apele sunt la fel.



Apă carbogazoasă aromată

Băutura aceasta vine de obicei sub diferite forme şi conţine îndulcitori, pentru a-i conferi o aromă dulce. Apa aceasta este, de regulă, ieftină şi comercializată ca fiind lipsită de calorii şi de zahăr.



Apă minerală

Spre deosebire de apa carbogazoasă aromată şi de sifon, apa minerală are în conţinut electroliţi, precum potasiu sau calciu. Poate fi carbogazoasă sau plată şi, adesea, costă mai mult, preţ datorat ingredientelor benefice.



Apă carbonatată sau gazoasă

Tipul acesta de apă este realizat pe bază de carbonatare artificială, nu are în compoziţie îndulcitori şi poate conţine doar urme de sodiu. Există şi varianta de apă infuzată cu dioxid de carbon, care poate conţine şi minerale; de regulă, este vorba desppre sodiu.



Care sunt beneficiile?

Credeţi sau nu, menţionează medicul internist american Soma Mandal, apa spumantă este la fel de hidratantă ca apa obişnuită. Este în regulă dacă bei adesea apă minerală, o alegere benefică atât pentru talie – dacă alegi apa îmbogăţită cu minerale şi nu cu îndulcitori sau cu zahăr –, cât şi pentru dinţi.



Despre efectele negative

Apa carbonatată se produce prin infuzie de dioxid de carbon în apă, un proces care crează un acid slab, numit acid carbonic şi determină scăderea pH-ului. Un pH mai mic înseamnă că lichidul a devenit mai acid. Acest lucru poate afecta smalţul dinţilor, ducând la eroziune dentară.

Acestea fiind spuse, experţii de la General Dentistry şi International Journal of Pediatric Dentistry confirmă că apa minerală simplă prezintă un risc mai redus pentru sănătatea dentară, în comparaţie cu băuturile carbogazoase şi necarbonatate îndulcite cu zahăr.