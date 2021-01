Coronavirus: Germania se pregăteşte de noi restricţii

Cancelarul Angela Merkel a pledat joi seară pentru restricţii mult înăsprite în Germania în faţa pandemiei de COVID-19 şi a solicitat o întrunire a autorităţilor săptămâna viitoare, a făcut cunoscut pentru AFP o sursă din cadrul partidului ei.



În cursul unei reuniuni a conducerii formaţiunii sale conservatoare, Uniunea Creştin-Democrată (CDU), Angela Merkel a apreciat că virusul va putea fi ţinut sub control numai cu măsuri mult întărite, a subliniat această sursă care a participat la întâlnire citând indirect cancelarul federal.



Această sursă a confirmat informaţii apărute în mai multe media germane.



Potrivit site-ului revistei Der Spiegel şi celui al cotidianului Bild, printre măsurile aflate în studiu figurează reintroducerea controalelor la frontieră, ca în primăvară, generalizarea portului măştii FPP2 în public, impunerea telemuncii, chiar şi închiderea transportului public.



Este vorba însă la acest stadiu de o listă de ipoteze de lucru care nu au fost discutate cu liderii landurilor federale. Or, în Germania federală, landurile sunt cele care decid politicile în domeniul sanitar sau al transportului public.



Sursa participantă la reuniune a subliniat că va fi făcut totul pentru a evita închiderea transportului public. Dar "trebuie să ajungem să ţinem sub control mutaţia britanică" a coronavirusului "prin intermediul unei reduceri semnificative a contactelor" între oameni, a spus Angela Merkel.



Îngrijorarea este tot mai ridicată în faţa răspândirii continue a pandemiei în ţară şi identificării unor cazuri contaminate cu mutaţia britanică. După ce în primăvară a fost mai degrabă ferită de primul val al pandemiei, făcând figură de elev bun la nivelul Europei, Germania este din această iarnă printre ţările cele mai afectate.



Bilanţul cotidian depăşeşte frecvent o mie de decese şi numărul total de contaminări înregistrate în ţară este aproape să depăşească pragul de două milioane.



Miercuri, institutului german de boli infecţioase Robert Koch (RKI) s-a arătat îngrijorat de posibilul impact pe care l-ar putea avea asupra Germaniei noile mutaţii mai infecţioase ale coronavirusului SARS-CoV-2 şi a avertizat că situaţia s-ar putea înrăutăţi la nivel naţional.