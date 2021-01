De ce urcatul scărilor ar putea fi un indicator al sănătăţii inimii tale

Câţiva dintre specialişti sugerează că urcatul scărilor şi alte mici activităţi pot fi un indicator al sănătăţii cardiovasculare. Cu toate acestea, ele nu ar trebui să înlocuiască controlul de rutină.



O echipă de cercetători din Spania a ajuns la concluzia că posibilitatea de a urca patru scări în mai puţin de un minut poate deveni un indiciu al sănătăţii cardiace bune, scrie Healthline.com. „Testul scărilor este o modalitate uşoară de a-ţi verifica starea inimii. Dacă îţi ia mai mult de un minut şi jumătate să urci patru scări, starea ta de sănătate nu funcţionează la capacitatea optimă şi este necesar să consulţi medicul”, a precizat dr. Jesus Peteiro, specialist în cardiologie la Spitalul Universitar din oraşul A Coruña şi autorul studiului de faţă. Cercetarea, deşi a fost prezentată în cadrul unei întâlniri a Societăţii Europene de Cardiologie, nu a fost încă publicată într-o revistă ştiinţifică.



În cât timp poţi urca scările?

Cei 165 de participanţi la studiu au mers sau au fugit pe o bandă de alergat până la epuizare, folosindu-se MET sau echivalentul metabolic - o unitate care estimează cantitatea de energie folosită de organism în timpul activităţii fizice comparativ cu metabolismul de odihnă. După perioada de odihnă, grupul de studiu a urcat patru scări (60 de trepte) într-un ritm rapid, dar fără să alerge, apoi i s-a măsurat din nou MET. Participanţii care au urcat scările în mai puţin de 40 până la 45 de secunde au obţinut mai mult de 9 până la 10 MET.

Studiile anterioare au arătat că obţinerea a 10 MET în timpul unui test de efort fizic este asociată cu o rată scăzută a mortalităţii (1% sau mai puţin pe an sau 10% pe o perioadă de 10 ani). Participanţilor cărora le-a luat 1,5 minute sau mai mult pentru a urca cele 60 de trepte au obţinut mai puţin de 8 MET, ceea ce se traduce printr-o rată de deces anticipată de 2% până la 4% pe an sau de 30% în 10 ani. Investigaţiile din timpul testelor a arătat că 58% dintre participanţii cărora le-a luat mai mult de 1,5 minute să urce scările au avut funcţii cardiace anormale în timpul exerciţiului.



De ce este important controlul de specialitate

Aproape 1 din 3 participanţi care au urcat rapid pe scări a avut, la rândul său, o funcţie cardiacă anormală - un posibil marker pentru bolile coronariene. Toţi participanţii la studiu au prezentat simptome asociate bolii coronariene, cum ar fi durerile în piept sau dificultăţile de respiraţie în timpul exerciţiului. Acest fapt demonstrează de ce testul de urcare a scărilor nu ar trebui privit ca un substitut pentru evaluările medicale amănunţite.

„În timpul unui test fizic stresant, uneori observăm dovezi ale problemelor cardiace (cum ar fi modificări ale EKG), chiar dacă un pacient nu are simptome. Alteori identificăm alte probleme, cum ar fi modificări ale tensiunii arteriale sau pe cele ale ritmului cardiac, care nu pot fi observate doar prin testul scărilor”, explică dr. Nicole Harkin, fondatoarea Whole Heart Cardiology.



Nu toată lumea poate urca scările

Chiar dacă pare o activitate la îndemână oriunde şi oricând, totul variază în funcţie de tipul de scări, de momentul efortului, de viteză, de starea de sănătate etc. Pacienţilor vârstnici, de exemplu, le poate fi mai dificil să urce scările, mai ales celor care au probleme la articulaţiile genunchilor. În afară de urcatul scărilor, şi o altă activitate care presupune efort este transportul produselor cumpărate de la maşină în locuinţă.