FLAGRANT: Procurorul general Stoianoglo ar fi băgat doi oameni la închisoare pentru ca ruda sa să nu le restituie o datorie

Procurorul Alexandr Stoianoglo este acuzat că s-a implicat și a pus presiuni într-un dosar pentru a încarcera doi oameni de afaceri aflați într-un conflict cu verișorul său, care refuză să le întoarcă o datorie de două milioane de euro. Doi oameni de afaceri din Comrat, Vitalie și Vasile Aladov, au fost condamnați, la finele anului trecut, la ani grei de închisoare pentru huliganism. Cei doi susțin că problemele lor au început după numirea lui Alexandr Stoianoglo la șefia Procuraturii Generale. Mărul discordiei sunt cca 2.000.000 de euro, sumă pe care ar datora-o familiei lor verișorul procurorului general, Serghei Stoianoglo, șef adjunct de direcție în administrația autonomiei găgăuze, potrivit unei investigații realizate de portalul Anticorupție.md.



Vitalie și Vasile Aladov susțin într-un glas că dosarul a fost fabricat la comanda procurorului general, Alexandr Stoianoglo. „Cu mai bine de 15 ani în urmă, familia noastră i-a împrumutat lui Serghei Stoianoglo, verișor drept cu Alexandr Stoianoglo, peste două milioane de euro pentru procurarea fabricii de vinuri din satul Burlacu, raionul Cahul. Serghei Stoianoglo ne-a promis că va înregistra o parte din acțiuni pe firma noastră, în contul datoriei. Dar au trecut anii și nu am văzut nici acțiuni, nici banii. Ne-a fost restituită doar o sumă neînsemnată. Noi am început să cerem insistent să ne fie întorși banii. Am fost și la Alexandr Stoianoglo, acesta fiind și anterior o persoană influentă. El ne-a zis să nu întreprindem nimic și a promis că datoria va fi restituită. Dar n-a fost să fie. Cu patru ani în urmă am depus o cerere în instanță, dar până în prezent nu a avut loc nicio ședință de judecată, nu am fost citați măcar o dată. După ce Alexandr Stoianoglo a fost numit procuror general, am fost somați să uităm de datorie, că altfel vom avea probleme. Ne-a spus și un șef de poliție, și Serghei Stoianoglo”, a mărturisit Vitalie Aladov.



Gheorghe Aladov, tatăl celor doi businessmeni încarcerați a declarat că este rudă îndepărtată cu familia Stoianoglo, că erau în relații bune și chiar au avut o afacere comună, iar Alexandr Stoianoglo le asigura protecția. „Aduceam alcool etilic de la firma Sheriff din Tiraspol. Alexandr Stoianoglo știa și ne proteja în măsura posibilităților. El mi-a garantat personal că ne vor fi restituiți banii. Dar la fel ca și Serghei, a procedat foarte urât cu noi”, a declarat Gheorghe Aladov.



Datoria pretinsă de către familia Aladov pare să nu fie singura pe care ar avea-o funcționarul, menționează Anticorupție.md. Agricultorii din satul Burlacu, raionul Cahul s-au plâns în repetate rânduri că au vândut roada de struguri fabricii lui Stoianoglo, dar nu au primit niciun ban. Datoria față de furnizorii de struguri depășește suma de 650 de mii de lei. Totodată, presa găgăuză anunța toamna trecută că firmele lui Stoianoglo datorează bugetului local peste 400.000 de lei.



Este de menționat că investigația se bate cap în cap cu declarațiile recente ale procurorului general care se lăuda că de la preluarea mandatului său nici un om de afaceri nu a fost arestat.