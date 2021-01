Navalnîi își anunță revenirea în Rusia duminică, 17 ianuarie

Opozantul rus Aleksei Navalnîi a anunţat miercuri că va reveni duminică, 17 ianuarie, în Rusia, după aproape cinci luni de convalescenţă în Germania după ce a fost otrăvit, relatează Moldpres cu referire la Agerpres.



Într-un mesaj postat pe Instagram, Aleksei Navalnîi scrie că acum este complet refăcut şi consideră că este timpul să se întoarcă în Rusia în pofida ameninţărilor de ordin penal care îl aşteaptă în ţara sa.



"Am supravieţuit. Şi acum (preşedintele rus Vladimir) Putin, care a ordonat asasinarea mea, le spune servitorilor săi să facă totul ca să nu mă întorc", a declarat opozantul de 44 de ani într-un videoclip publicat pe pagina sa de Instagram, adăugând că şi-a luat bilet la un avion de linie pentru 17 ianuarie.



Aleksei Navalnîi a fost transferat în august 2020 în Germania, la spitalul Charite din Berlin, după ce i se făcuse rău la bordul unui avion care îl aducea din Siberia la Moscova.



Germania, sprijinită de aliaţii săi, a afirmat că opozantul preşedintelui rus a fost victima unei otrăviri cu un agent neurotoxic din familia Noviciok.



Autorităţile ruse au negat orice implicare în incident.



"Nu mi-am pus niciodată întrebarea dacă să revin sau nu în Rusia. Pur şi simplu, pentru că eu nu am plecat. M-am trezit în Germania, unde am ajuns cu avion sanitar la reanimare dintr-un singur motiv: ei au încercat să mă ucidă", a spus opozantul rus în postarea sa.



"Servitorii (preşedintelui rus Vladimir Putin) acţionează ca de obicei, fabricând toate piesele unor noi urmăriri penale împotriva mea. Dar nu-mi pasă ce vor face. Rusia este ţara mea, Moscova este oraşul meu şi îi simt lipsa", a continuat Navalnîi.



Potrivit documentelor judiciare apărute marţi, autorităţile ruse cer plasarea în detenţie a lui Navalnîi, acuzându-l că ar fi încălcat eliberarea condiţionată care i-a fost acordată după o condamnare în 2014.



"Autoritatea penitenciară rusă (FSIN) i-a ordonat luna trecută lui Navalnîi să se întoarcă imediat din Germania şi să se prezinte la biroul FSIN din Moscova, altfel riscând să fie încarcerat.