Topul celor mai bune diete pentru 2021, potrivit experților

În fiecare an, U.S. News & World Report publică lista celor mai bune diete, realizată cu ajutorul experților.



Specialiștii analizează dietele moderne și populare în funcție de cât sunt de sigure, cât de ușor sunt de urmat, care este valoarea nutrițională și cât de eficiente sunt pentru scăderea în greutate. Iată care este topul celor mai eficiente și sănătoase diete de urmat în 2021, potrivit experților:



1. Dieta Mediteraneană



Dieta mediteraneană se situează de mult timp în topul celor mai sănătoase și echilibrate diete. Este o dietă bogată în legume, fructe, pește, nuci, leguminoase (fasole, mazăre, linte, năut) și ulei de măsline. Limitează drastic alimentele procesate și carnea roșie, iar în același timp oferă o gamă largă de antioxidanți cu efect antiinflamator.



Numeroase studii au arătat că persoanele care trăiesc în țările din jurul Mării Mediterane, și care continuă să aibă o dietă tradițională specifică zonei, trăiesc mai mult și au o rată mai mică de boli cronice, inclusiv de boli cardiovasculare.

Dieta mediteraneană susține calitatea somnului și protejează împotriva depresiei. Citește mai mult aici despre dieta mediteraneană.



2. Dieta DASH



Pe locul doi în top se află dieta DASH. DASH este un acronim pentru Dietary Approaches to Stop Hypertension (Abordări Dietetice pentru a Stopa Hipertensiunea), dar nu este concepută numai pentru persoane care se confruntă cu hipertensiune.



Planul alimentar împrumută elemente ale dietei mediteraneene, dar include un program de alimentație foarte bine pus la punct, creat de specialiști în nutriție. Pe lângă faptul că scade tensiunea arterială, DASH ajută la scăderea în greutate, protejează sănătatea inimii, scade riscul de diabet, sindrom metabolic și unele tipuri de cancer. Citește mai mult aici despre dieta DASH.



3. Dieta Flexitariană



Dieta flexitariană este în mare parte o dietă vegetariană cu includerea ocazională a alimentelor pe bază de carne și pește.

Numeroase studii au demonstrat că adoptarea unei diete bazate în mare parte pe plante este asociată cu scăderea greutății corporale, reducerea riscului de boli cronice precum cele cardiovasculare sau diabet de tip 2, potrivit health.com.



Nu există un singur mod de a urma dieta flexitariană și nici reguli stricte. Cea mai bună modalitate de a o urma este să crești consumul de alimente vegetale și scazi la minimum consumul de alimente procesate, chiar dacă sunt de origine vegetală. Citește mai multe aici despre dieta flexitariană.



4. Dieta WW, cunoscută în trecut drept Weight Watchers



Dieta WW se află în acest top pentru că este o dietă studiată intens, pe o perioadă lungă de timp și nu are o abordare extremă. Planul de slăbit se bazează pe înscrierea într-un grup, sub îndrumarea unor specialiști care creează un regim alimentar în funcție de nevoile și preferințele alimentare ale fiecărui membru.

Nu este necesară achiziționarea de produse alimentare speciale, însă înscrierea în programul de slăbit costă în jur de 50 de dolari pe lună. Citește mai mult aici despre dieta WW.



5. Dieta Mayo



Dieta Mayo a fost concepută de specialiștii faimosului centru medical american cu același nume și se axează pe obiceiuri sănătoase, cu eficiență dovedită științific. Planul include activitate fizică de 30 de minute în fiecare zi, consumul de alimente integrale, printre care legume, fructe, cereale integrale, grăsimi sănătoase și limitarea consumului de zahăr la cantitatea care se găsește în mod natural în fructe.



Planul are două etape - "Lose it!" și "Live it!". Prima etapă se bazează pe 15 obiceiuri cheie pe care să te axezi și cele pe care să le elimini, fără să numeri caloriile. În pasul doi, după două săptămâni, accentul este pus pe identificarea numărului de calorii necesare pentru a menține greutatea sau a slăbi, dar și cum să mănânci aceste calorii într-o manieră sănătoasă și echilibrată. Citește mai mult aici despre dieta Mayo.



Dietele aflate pe ultimele locuri



Dieta aflată pe ultimul loc, cu cele mai puține efecte pozitive asupra sănătății, a fost dieta Dukan, iar pe penultimul loc s-a aflat dieta Keto.

Deși aceste planuri de slăbit oferă inițial o scădere în greutate, au pierdut puncte în clasamentul specialiștilor din cauza faptului că sunt restrictive, creează deficiențe de nutrienți și nu sunt cunoscute efectele pe termen lung asupra sănătății.