În mijlocul iernii, la Bardar au înflorit primele lalele

Miroase a primăvară. În satul Bardar, raionul Ialoveni, primele lalele au înflorit cu o lună mai devreme decât de obicei în serelele lui Gheorghe Tonu, un agricultor care a hotărât să implimenteze o nouă tehnologie de creştere a plantelor. Cele şase souiuri de lalele sunt crescute şi alimentate cu apă fără a avea nevoie de sol, lucru care potrivit gospodarului a şi condiţionat dezvoltarea mai rapidă a florilor. Acum proprietarul a început să le vândă în pieţele din capitală şi se bucură de lipsa concurenţei, relatează Mesager.



Inginer de profesie, Gheorghe Tonu povesteşte că de aproape 40 de ani nu se poate despărţi de serele pe care le-a construit cu propriile mâine şi unde cultivă gingaşele, intens coloratele şi frumoasele lalele.



„A fost din plăcere, un fel de hoby la început, pe urmă ne-am adâncit în cultivarea lor mai serios. Pe vremea ceea noi plantam lalele autohtone pe câmp, am ajuns să am pe câmp câte un hectar de lalele. Din 2014 am trecut la bulbi olandezi, crescuţi în Olanda că ei au asortiment mult mai mare”, a relatat Gheorghe Tonu, agricultor.



Iar dacă până nu demult agricultorul planta lalele în sol, acum câteva luni a încercat să experimenteze o tehnologie modernă ce presupune plantarea bulbului în apă.



„Bulbii sunt plantaţi în nişte containere speciale, se toarnă apă, se înrădăcineză şi pe urmă se scot la creşterea forţată”, a spus agricultorul.



Chiar dacă metoda hidroponică permite evitare unor boli, plantele trebuie monitorizate în permanenţă, spune gospodarul.



„Noi am sădit un bulb în apă îl coatem acuş, îl arătăm. El are rădăcini, bulbul e destul de mare, dar floare el nu o să facă deoarece a fost boală iniţial în bulbul acesta, floarea aceasta nu o să fie calitativă. Acestea sunt pierderile care le avem. Sunt boli mai periculoase. Cele mai periculoase boli în apă sunt, ca şi în sol sunt fuzarioza şi pitiu. Până când noi nu le avem, asta e bine. Dar dacă este un bulb sau doi bulbi bolnavi poate să îmbolnăvească tot containerul”, a mai spus Gheorghe Tonu.



Florile sunt vândute în pieţele din capitală iar preţul unei lalele variază între 9 şi 11 lei.



„Marea majoritate a florilor care le cultiv, eu le vând la piaţa Angro, le vând la posesorii de gherete care cumpără de la noi flori. Preţul la flori depinde de calitatea florii, de soiul florii, de cât de rară este floarea pe piaţă, deci sunt mai multe criterii şi totodată de cantitatea care o procură de la tine”, a spus agricultorul/



Până iau calea spre piaţă, florile sunt prelucrate, împachetate şi păstrate la rece, iar pentru aceast lucru chiar lângă seră, Gheorghe Tonu a construit cu propriile mâini un depozit în care a instalat un frigider.



„În caz că afară se încălzeşte timpul, dăm drumul la frigider să lucreze să răcească, ele trebuie păstrate la rece. Uneori timpul în perioada de martie se încălzeşte, anul trecut am avut şi 19 grade, dar florile trebuie păstrate la 2-3 grade”, a menţionat agricultorul.



Agricultorul nu are mari planuri de viitor, îşi doreşte ca în această primăvară să nu se repete povestea de anul trecut când din cauza pandemiei pieţele nu lucrau şi a fost nevoit să arunce sute de flori.



În satul Bardar sunt circa 30 de agricultori care cultivă lalele.