Asalt asupra Capitoliului: Facebook şi Instagram blochează conturile lui Trump până la încheierea mandatului prezidenţial

Facebook Inc şi Instagram vor prelungi blocarea conturilor preşedintelui Statelor Unite în exerciţiu, Donald Trump, pentru cel puţin următoarele două săptămâni până la încheierea tranziţiei prezidenţiale, a anunţat directorul executiv Mark Zuckerberg, citat joi de Reuters.



Twitter Inc, Facebook şi Snap Inc au blocat temporar miercuri conturile lui Trump, în timp ce giganţii tehnologici s-au grăbit să suprime afirmaţiile sale nefondate despre alegerile prezidenţiale din SUA şi sute de susţinători ai lui Trump au luat cu asalt Capitoliul.



"Credem că riscul de a permite preşedintelui să continue să se folosească de serviciul nostru în această perioadă este pur şi simplu prea mare", a declarat Zuckerberg joi într-o postare pe Facebook.