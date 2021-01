Tehnici care te ajută să-ți recuperezi concentrarea într-o lume haotică

Mi se pare că trăim într-o agitație totală, mai ales în orașele mari și aglomerate. Simțim că nu ne ajung 24 de ore, mereu suntem pe fugă, atenția noastră e împărțită în toate direcțiile – de la telefon la laptop, de la un mail la un apel și tot așa.



Sunt lucruri importante care se intampla pe langa noi si noi nu le dam nicio importanta din cauza agitatiei in care am ales sa traim. Trec pe langa noi oameni pe care nu reusim sa-i vedem, oameni cu povesti pe care nu avem timp sa le auzim, ignoram ceea ce conteaza cu adevarat.



Alergam toti dupa ceva, mereu suntem in criza de timp, devenim stresati si nu ne mai intereseaza de cei de langa noi pentru ca efectiv nu avem timp pentru noi, dar pentru altii cu atat mai putin. Merita oare? Ajungem sa nu ne concentram pe ceea ce conteaza cu adevarat pentru ca suntem acaparati de informatie, prea multa informatie si nu mai stim sa ne canalizam atentia asupra oamenilor si a lucrurilor care conteaza cu adevarat.



Devenim irascibili, pierdem relatii, ne pierdem sanatatea si intr-un final fericirea. Uitam cine suntem si de unde am venit. Respiram, dar atat, nu traim in adevaratul sens al cuvantului. Uneori nici nu stim pentru ce traim de fapt, ramanem blocati in haosul care ne acapareaza viata.



Ma uit in urma, la bunicii mei, aveau timp pentru copiii lor, pentru prieteni, pentru job si erau fericiti. Acum, parintii nu mai au timp pentru copiii lor, muncesc departe de copii, muncesc mult crezand ca vor ajunge unde isi doresc si vor fi fericiti atat ei cat si familia lor, insa se pierd in haos si in lucrurile de suprafata.



Mai exista posibilitatea concentrarii asa cum era ea pe vremuri?



Cred ca exista, insa nu atat de des precum era inainte.

Credem ca evoluam si o facem din punct de vedere tehnic, insa ne degradam ca societate si ne pierdem valorile, devenim robotei, iar noi suntem creati sa fim oameni. Nu e usor sa te concentrezi asupra lucrurilor cu adevarat importante in momentul in care esti bombardat non-stop cu informatii de care in esenta nu prea ai nevoie.



Cu toate acestea, cum te concentrezi intr-o lume haotica?



Dimineata si seara ia-ti timp pentru tine

Gandeste-te ce e important cu adevarat pentru tine. Fii atenta la nevoile tale si nu iti ignora emotiile si starile.

Este extrem de important sa stii cum functionezi cel mai bine, care iti sunt nevoile si cum le poti implini, lucrul acesta iti va da echilibru din toate punctele de vedere, vei ramane conectat cu tine si nu vei fi influentat de haosul din jurul tau.



Stai langa oameni echilibrati

Petrece timpul cu oameni care stiu ce conteaza cu adevarat si nu se pierd in detaliile haosului de astazi. Acesti oameni se inspira reciproc prin idei noi si prin valorile dupa care isi traiesc viata.



Fa ceea ce te incarca

Fa lucrurile care iti plac pentru a nu fi nevoie sa faci lucrurile fortat. Citeste, implica-te in contextele in care iti doresti sa fii, asculta muzica care iti place, fa o baie relaxanta fara sa te grabesti undeva, petrece timp cu oamenii din jurul tau, uita-te la un documentar, mergi la teatru, canta, danseaza, gateste sau fa orice te implineste si te incarca pe tine personal. Acel ceva care te inspira, te motiveaza si te ajuta sa faci lucrurile bine.



Nu te grabi

Nu te grabi in relatii, nu te grabi sa iei o decizie, nu te grabi sa spui ceva nepotrivit, nu te grabi sa faci ceva ce nu te reprezinta, gandeste-te in liniste la orice decizie ai de luat, analizeaza-te pe tine cat si pe cei din jur si nu lua decizii bazate pe o emotie temporara.

Cred ca ceea ce ne ajuta sa fim concentrati pe ceea ce conteaza cu adevarat este chiar conectarea cu noi insine. Pentru a fi echilibrati trebuie sa ne intelegem pe noi insine, sa ne acceptam asa cum suntem, sa nu ne plangem, ci sa cautam solutii si sa dezvoltam relatii cu oameni de calitate bazate pe onestitate si altruism. Este important sa punem suflet in tot ceea ce facem si sa ramanem statornici in gandire.