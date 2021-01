Acesta este cel mai sănătos aliment din lume

Cel mai sănătos aliment din lume previne apariția cancerului sau a altor boli cronice și reduce riscul de infarct miocardic și accident vascular cerebral. Acesta face minuni pentru organismul uman încă din perioada sarcinii și ajută la menținerea în formă, pe parcursul vieții.

Cercetătorii de la prestigioasa Universitate Harvard din Statele Unite ale Americii au descoperit că alimentele ce protejează cel mai mult împotriva bolilor cronice sunt cele verzi. Acestea reduc cu 20% riscul de accident vascular cerebral și infarct. Astfel, lângă salata verde și varza furajeră, spanacul ar putea fi considerat cel mai sănătos aliment din lume.

Frunzele de spanac conțin, între altele, vitaminele K, A, C, B1, B2, B3, B12, PP, dar și fier, zinc, magneziu, mangan, calciu, sodiu, potasiu, iod, seleniu, acizi Omega-3 și acid folic. Astfel, consumul acestui alimente are numeroase beneficii asupra organismului, având proprietăți antiinflamatoare și prevenind apariția unor boli cumplite.

În primul rând, spanacul este recomandat în alimentația femeilor însărcinate, deoarece conține acid folic și o cantitate considerabilă de vitamina A. Acestea contribuie la buna dezvoltare a fătului. Astfel, spanacul este un aliat al sănătății omului, încă înainte de naștere.

De asemenea, consumat cu regularitate, spanacul luptă cu afecțiuni gastrice precum gastrita și chiar ulcerul. Acționează ca un pansament gastric și reduce inflamația. În plus, are capacitatea de a echilibra tensiunea arterială, printr-un conținut crescut de potasiu și unul redus de sodiu.

Totodată, consumul regulat de spanac accelerează metabolismul și scade pofta exagerată de mâncare. De aceea, acest aliment este indicat în timpul curelor de slăbire. Luptă pe cele două fronturi pe care persoanele care vor să scadă în greutate au nevoie constant de victorii.

În afară de aceste beneficii pe care le aduce organismului, spanacul are și capacitatea de a întări musculatura. Nu degeaba apelează la acest aliment personajul animat Popeye Marinarul, creat de americanul E.C. Segar, ori de câte ori are nevoie de mușchi pe care să se poată baza. Spanacul conține coenzima Q-10, ce contribuie la întărirea musculaturii.

Un alt beneficiu al spanacului este faptul că acesta îmbunătățește vederea, deoarece este bogat în luteină și betacaroten. Pentru cel mai bun efect în acest sens, este recomandat ca spanacul să fie consumat gătit, astfel încât betacarotenul să se absoarbă mai ușor. De altfel, acest aliment conține și vitamina A – un alt aliat al sănătății ochilor.

Nu în ultimul rând, consumul regulat de spanac are efecte benefice și pentru aspectul părului și al pielii. Acest efect se datorează tot conținutului bogat de vitamina A, de care este nevoie pentru a fi produse uleiurile naturale destinate unui păr hidratat. În plus, vitamina C din frunzele de spanac ajută producerea de colagen, fără de care nici părul, nici pielea nu pot avea un aspect sănătos și frumos. Contraindicațiile consumului acestui aliment se referă la persoanele cu litiază oxalică, renală sau biliară.