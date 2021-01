El e omul care a aruncat 100 de milioane de dolari la GUNOI!

Un barbat a facut una dintre cele mai mari greseli ale vietii lui!

James Howells, angajat in domeniul IT care locuieste in Regatul Unit a facut o gafa imensa in timp ce isi curata biroul. Barbatul a aruncat un hard drive pe care se aflau 7 500 de Bitcoin-uri la gunoi.

Valoarea monedelor virtuale se ridica la 100 de milioane de dolari.

"Am tinut hard drive-ul intr-un sertar din biroul meu pentru 3 ani si fara sa stau pe ganduri, am uitat de bitcoin. Am fost distras de mutare si cand a trebuit sa imi fac ordine in echipamentul de IT, nu am folosit drive-ul pentru 3 ani, am crezut ca am scos tot de pe el, asa ca l-am aruncat la gunoi", a explicat barbatul conform BBC.