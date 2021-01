Alimentul care îţi scade hipertensiunea arterială. Nu-l exclude din dieta zilnică

Avocado este un super-aliment, mai ales că este o sursă excelentă de potasiu. Acest mineral ajută la reglarea cantităţii de sodiu din organism, astfel că este un aliat în lupta împotriva hipertensiunii arteriale.



Avocadoul conţine, de asemenea, calciu, magneziu şi vitamina E, toate acestea contribuind la menţinerea unei tensiuni arteriale normale. Un avocado proaspăt mai conţine şi betacaroten, cu proprietăţi puternic antioxidante. Cea mai mare concentraţie a antioxidantului este localizată în partea miezului apropiată de coajă.



Hipertensiunea arterială (HTA) poate fi un „criminal tăcut” deoarece simptomele tind să apară doar dacă te confrunţi cu o tensiune arterială foarte ridicată. Cele mai frecvente simptome ale hipertensiunii arteriale severe includ dureri de cap, respiraţie scurtă, sângerări nazale, stări de ameţeală şi de oboseală, dureri în piept, sânge în urină, tulburări de vedere.



Creşterea potasiului prin dietă este recomandată la adulţii cu tensiune arterială peste 120/80, care nu prezintă şi alte afecţiuni.



Multe dintre elementele dietei DASH (Abordări dietetice pentru oprirea hipertensiunii) - fructe, legume, lactate fără grăsimi sau cu conţinut scăzut de grăsimi (1%) şi peşte - sunt surse naturale de potasiu. De exemplu, o banană medie are aproximativ 420 mg de potasiu.



Alte alimente bogate în potasiu, în afară de avocado, sunt:



Caise şi suc de caise

Pepene galben

Laptele fără grăsimi sau cu conţinut scăzut de grăsimi (1%)

Iaurt fără grăsimi

Suc de grapefruit şi grapefruit (consultă medicul dacă iei, în paralel, un medicament pentru scăderea colesterolului)

Ciuperci

Portocale şi suc de portocale

Mazăre

Cartofi

Prune şi suc de prune

Stafide şi curmale

Spanac

Roşiile, sucul de roşii şi sosul de roşii

Ton



De altfel, mai poţi scădea riscul apariţiei hipertensiunii arteriale consumând regulat suc de guava, fiind o sursă bogată de vitamina C.



Cercetătorii au susţinut că mâncând între o jumătate de kilogram şi un kilogram de guava în fiecare zi ar putea scădea tensiunea arterială cu până la 7,5 / 8,5 mmHg.



De asemenea, fructul poate scădea nivelul colesterolului „rău” din sânge (LDL) cu 7%, în timp ce creşte colesterolul „bun” (HDL) cu aproape 5%.



Până la urmă, potasiul este doar o componentă a unui plan bine pus la punct pentru sănătatea tensiunii arteriale. Până la urmă, ai nevoie de un stil de viaţă echilibrat!



Potasiu - contraindicaţii



Prea mult potasiu (hiperkaliemia) poate avea efecte negative pentru persoanele care suferă de afecţiuni renale. Întrucât rinichii devin mai puţin capabili să elimine potasiul din sânge, se poate acumula prea mult. Hiperkaliemia nu prezintă simptome. În cazurile de hiperkaliemie acută, medicii vor evalua funcţiile renale, ale inimii şi tractului urinar, vor verifica nivelul de hidratare, monitoriza bătăile inimii (EKG).



De altfel, consumul excesiv de avocado poate duce la creşterea în greutate din cauza conţinutului de grăsimi, chiar dacă vorbim despre grăsimi nesaturate. În plus, nu este recomandat persoanelor care suferă de alergie la latex.