Soluţii naturale cu acţiune antibiotică. Ce plante ajută la combaterea infecţiilor bacteriene

Medicamentele cu proprietăţi antibiotice împiedică dezvoltarea bacteriilor, prevenind astfel infecţiile pulmonare sau cele ale sângelui, cauzate de stafilococi. Efecte deosebite în lupta cu bacteriile au şi următoarele ajutoare din natură, pe care îţi recomandăm să le ai în casă în această perioadă. Infecţiile respiratorii se înmulţesc în sezonul rece.



Echinacea

Având în componenţa sa acid cafeic şi glicoproteine, echinacea are proprietăţi antifungice, care reduc răspândirea şi înmulţirea acestor microbi. Planta este recomandată şi în cazul infecţiilor cauzate de bacterii, deoarece reduce producţia de citokine, molecule cunoscute drept markeri inflamatorii în timpul infecţiilor. Deoarece are efect imunoprotector, echinacea întăreşte organismul în faţa unor infecţii virale cauzate de rotavirus, herpes, fiind deosebit de eficientă în caz de răceli. Echinacea poate fi consumată sub formă de infuzie sau ca extract din părţile aeriene ale plantei, sub formă de capsule.



Cimbrul

Deşi este cunoscut mai degrabă ca o plantă aromatică în bucătăria mediteraneeană, cimbrul este unul dintre cele mai eficiente antibiotice naturale. Fie adăugat în stare naturală în preparate, fie consumat sub formă de ulei, cimbrul poate fi util în cazul infecţiilor cu bacteriile Escheria Coli (E. coli) şi Klebsiella, fără a avea efecte secundare nedorite asupra organismului. O cură cu ulei de cimbru nu trebuie să depăşească 14 zile, nu mai mult de una - trei picături, iar acestea trebuie diluate fie cu apă, fie cu miere.



Citronela

Cunoscută şi sub numele de iarbă de lămâie, citronela are în componenţa sa citral, o substanţă cu unele dintre cele mai puternice efecte antibiotice naturale. Uleiul de citronela este eficient în cazul infecţiilor cu Salmonella sau cu E. coli, precum şi în cazul celor cauzate de stafilococi. Este util şi în cazul infecţiilor în gât, deoarece ameliorează durerile şi are rol dezinfectant. Poate fi consumat sub formă de ceai sau sub formă de ulei de citronela (lemongrass), maximum trei picături diluate în 100 ml apă.



Turmericul

Curcumina este substanţa activă din turmeric care are rolul de a trata infectiile tractului urinar, deoarece poate reduce activitatea microbilor responsabili de apariţia infecţiei. Proprietăţile antiinflamatoare din curcumină o recomandă şi în cazul afecţiunilor cauzate de infecţiile stomacale sau de cele pulmonare.



INFO

Usturoiul zdrobit, combinat cu miere, grăbeşte vindecarea răcelilor sau a virozelor.