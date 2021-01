Ce spun astrele azi, 5 ianuarie

Berbec

Ziua de astazi poate marca inceputul schimbarii modului vostru de a va privi propria persoana. Ambitiile de moment s-ar putea sa nu mai aiba aceeasi valoare pentru voi. Relatiile cu cei din jur se vor desfasura, in general, in armonie si, poate ca de aceea, veti dori ca aceasta stare de lucruri sa nu ia prea repede sfarsit. Va fi important pentru voi sa fiti inconjurati de persoane cu care sa va intelegeti si pe care sa le apreciati la justa valoare. De asemenea, va doriti ca si voi, la randul vostru, sa fiti la fel apreciati. Relatiile sentimentale s-ar putea complica, mai ales daca apar situatii sau persoane din trecut, care sa rascoleasca rani mai vechi.



Taur

Daca veti miza mai mult pe cartea spontaneitatii in existenta voastra de pe parcursul acestei zile, este foarte posibil sa faceti alegerea cea mai potrivita. Se poate ca unele chestiuni sa va surprinda in mod neplacut, insa si acestea trebuie sa faca parte din peisaj. In nici un caz nu trebuie sa dramatizati, ci sa va concentrati eforturile pentru a fece fata situatiilor. Cei din jur s-ar putea sa fie la fel de surprinsi de schimbarea voastra de atitudine, mai ales daca va stiu o fire conservatoare, dar acest lucru nu prea e treaba voastra. E problema fiecarei persoane din anturajul vostru cum va abordeaza in noua varianta de prezentare.



Gemeni

Nu fiti surprinsi daca lucrurile nu merg chiar conform cu planurile facute. Nu se poate ca totul sa fie, mereu, perfect. Contextul astral va previne sa va asteptati la evenimente neprevazute care, in unele cazuri, ar putea schimba total cursul actiunilor, asa cum l-ati previzionat voi. Aceste evolutii neconforme au, insa, rostul lor, pe care-l veti sesiza, cu siguranta, mai devreme sau mai tarziu. Si, se pare, va fi totul spre bine, pentru ca lucurile nu vor lua o turnura negativa. Viata de familie va trebui supravegheata cu mai multa atentie, iar problemele domestice nu trebuie lasate sa treneze.



Rac

A sti cand trebuie sa vorbiti si cand trebuie sa pastrati pentru voi ceea ce stiti, poate face diferenta. Exista numerosi "binevoitori" care ar putea folosi intr-o mie de moduri o informatie care le este oferita pe tava. Discretia trebuie sa fie la mare pret, mai ales cand sunteti in compania unor persoane pe care nu le cunoasteti foarte bine. Climatul astral indica noroc la bani, insa nu trebuie sa va asteptati la castiguri fabuloase. Fiti multumiti daca veti castiga ceva; oricat ar fi suma, este un plus si nu in minus. In dragoste, sarmul si atentiile fata de partener pot ajuta la imbunatatirea relatiei de cuplu; azi se va cere de la voi mai multa pasiune.



Leu

Afacerile sentimentale vor fi, din plin, favorizate astazi; lucrurile vor merge bine pentru cei care cauta sa-si faureasca o relatie de cuplu. In plan profesional, trebuie sa va feriti, in primul rand, de propunerile prea aventuriste, care presupun riscuri semnificative. Nu lasati nimic la voia intamplarii, ci luati decizii numai in cunostinta de cauza. Odihnindu-va suficient va puteti remonta psihic, daca simtiti disconfort din acest punct de vedere. Permiteti-va si satisfacerea unor mici placeri personale; multiplicati-va hobbiurile, precum si alte activitati care v-ar putea capta interesul si pasiunea.



Fecioara

Armonia dintre voi si partener va fi destul de afectata astazi. Canalele de comunicare nu sunt suficient de deschise, pentru a lamuri neintelegerile existente. Iar situatia va persista astfel pana veti reusi sa discutati deschis despre ceea ce va macina. Unle vizite neasteptate se pot dovedi si inoportune, ceea ce nu va fi benefic pentru atmosfera familiala si asa tulbure. Viata profesionala va fi pe planul al doilea, in contextul in care problemele din plan personal nu va vor lasa sa va desfaurati activitatea asa cum sunteti obisnuiti. Unele complicatii sentimentale este posibil sa apara daca veti amesteca chestiunile financiare cu cele romantice.



Balanta

Crearea unor legaturi durabile va fi extrem de favorizata, in contextul astral al zilei de astazi. Fie ca este vorba despre legaturi sentimentale sau de parteneriate de afaceri, astfel de conexiuni, stabilite de-a lungul zilei, se vor bucura de succes. In plan profesional, este indicat sa studiati cu atentie ofertele ce vi se vor face; nu luati decizii bazate doar pe zvonuri, fara aprecieri clare si concise. Folositi-va de informatiile pe care le detineti pentru a aprecia veridicitatea acestora si numai daca sunteti siguri ca totul e in regula, acceptati ceea ce vi se propune. Unele dubii in legatura cu o anumita persoana importanta din viata voastra se vor clarifica, in a doua parte a zilei.



Scorpion

Din pacate, astazi va simtiti mult in afara norocului si undeva, la limita, in ceea ce priveste psihicul. Va fi greu de convietuit cu voi pe parcursul zilei, daca veti decide sa dati glas impulsurilor si sa nu tineti cont de ratiunea care va indeamna la cumpatare. S-ar putea sa provocati rupturi in relatiile cu ceilalti, ce pot fi definitive, in unele cazuri. In plan profesional, situatia va fi si mai grava, daca veti reactiona nepotrivit in situatii nepotrivite si fata de persoane importante; sunt momente in care trebuie sa aveti mare grija de faceti, cum faceti si in ce conditii actionati.



Sagetator

Multe din grijile voastre de astazi vor fi legate de activitatea profesionala pe care o desfasurati. Anumite chestiuni legate de acestea nu va vor da pace sa va linistiti. Daca veti fi printre cei norocosi, se poate ca, in a doua parte a zilei, aceste ingrijorari sa se estompeze, in bratele persoanei iubite. Riscurile de a fi dezamagiti de atitudini ale apropiatilor nu pot fi, insa, trecute cu vederea. Aveti grija daca manevrati instrumente sau substante periculoase. Este posibil sa va raniti, daca nu veti fi suficient de atenti in actionarea lor.



Capricorn

Nu va grabiti sa vedeti doar partea goala a paharului. Fortati-va sa o vedeti pe cea plina, partile pozitive care pot sa va ofere motivatii pentru a continua, in ciuda tuturor dificultatilor. Si acestea nu vor lipsi, astazi. Climatul astral sugereaza existenta unor situatii tensionate in familie, care ar putea foarte usor sa degenereze daca nu sunt manevrate cu intelepciune. In plan profesional, ati putea miza pe propria intuitie, insa numai pana la un punct. Trebuie sa va cunoasteti limitele, dar si atuurile, pentru a avea parte de succesul asteptat. Trebuie sa va promovati propria persoana, daca doriti ca cei din jur sa va cunoasca; aratati clar cine sunteti si ce puteti face.



Varsator

Multi dintre voi vor fi astazi irascibili, la limita rabdarii. Chiar si cele mai nesemnificative nereusite v-ar putea scoate din sarite. Va trebui sa faceti eforturi deosebite sa va controlati comportamentul, mai ales in momentele semnificative. Este important pentru voi sa fiti rationali si nu impulsivi. In plan familial, ar fi bine sa incercati sa strangeti cat mai mult legaturile cu partenerul si copiii. Cicaleala sau tonul ridicat nu fac decat sa duca la aparitia sau sa acutizeze sentimente care nu ar trebui sa-si aiba locul intr-o familie reusita. Incercati sa nu va oferiti punctul de vedere daca nu vi se solicita; riscati sa plictisiti, sa faceti o impresie proasta.



Pesti

Daca veti sti cum sa va faceti placuti celor din jur, veti reusi sa obtineti rezultate dintre cele mai performante. Un caracter placut este mult mai agreat decat un autoritarism prost pus in parctica. Mai ales daca sunteti intr-o pozitie superioara, veti vedea ca astazi veti reusi mult mai multe printr-o atitudine binevoitoare. Si, daca lucrurile vor merge bine, va veti lipsi si de stresul cotidian, care uneori risca sa va sufoce de-a binelea. Comunicarea deschisa va va oferi un real sprijin, atat in viata personala, cat si in cea profesionala. Viata sentimentala va va provoca ingrijorari astazi, insa puteti alunga nori i negri care planeaza asupra relatiei de cuplu, demonstrand ca sunteti intelegatori si receptivi la dorintele partenerului.