Citricele refac stocul de vitamine şi energizează, iar unele dintre ele intensifică eliminarea toxinelor

Ştiai, desigur, că lămâia este un antiseptic natural, pentru că este bogată în vitamina C, dar la fel şi grepfrutul, portocala, mandarina şi clementina. Pe cât sunt de parfumate şi de gustoase, pe atât sunt de valoroase, datorită cantităţii impresionante de vitamine şi minerale şi antioxidanţi.



Fructele acrişoare, cum sunt citricele, sunt bogate în substanţe nutritive şi au, în medie, puţine calorii. Sucul unei lămâi, aproximativ 60 ml oferă corpului 16 calorii şi o bogăţie de vitamine: A, vitaminele din grupul B (B1, B2, B3, B5), C. Vitamina A ajută la regenerarea ţesuturilor, iar vitamina C este un puternic antioxidant. Lămâia şi alte citrice mai conţin şi flavonoide – eritrocină şi hesperidină, care au capacitatea de a intensifica acţiunea benefică a vitaminei C.



Folaţii (vitaminele din grupul B, solubile în apă) sunt esenţiali pentru regenerarea celulelor.



Portocala remineralizează

Are un gust mai plăcut decât lămâia, pentru cei care iubesc fructele mai dulci, şi destule proprietăţi benefice pentru a fi supranumită „medic‟. Mai este cunoscută şi ca „mărul chinezesc“, datorită compoziţiei valoroase în limomen, flavonoide, vitaminele A, B, C, minerale, fosfor, fier, fibre, potasiu, sulf, cupru, magneziu, calciu şi glucide. Bogăţia de substanţe nutritive face ca portocala să fie un puternic stimulent pentru tonusul general. Mai mult, portocalele dulci remineralizează organismul, prin fixarea mineralor în corp, şi sunt binefăcătoare în caz de anemie, infecţii şi gripe. O portocală medie cântăreşte 150 g, iar 100 g de fruct oferă corpului 50 de calorii.



Grepfrutul luptă cu colesterolul

Fructul cu gust amărui a câştigat în ultimii ani popularitate în rândul celor care vor să slăbească – 100 g de grepfrut, aproximativ o jumătate de fruct are 40 de calorii. Grapefrutul conţine o enzimă care are proprietatea de a arde grăsimile şi de a absorbi zahărul din organism. Membrana care separă compartimentele fructului conţine pectină, o fibră solubilă, care ajută la reducerea colesterolului din sânge şi, în special, a celui care se adună pe pereţii arterelor. Grepfrutul cu miez roz sau roşu conţine o cantitate mai mare de vitamina C şi licopen (antioxidant).



Clementina şi mandarina detoxifiază

Atât mandarina (100 g/53 de calorii), cât şi clementina (o clementină are 70 de calorii), un hibrid al mandarinei, fără sâmburi şi care este uşor de descojit, sunt bogate în flavonoide, cu puternice efecte antioxidante şi antiinflamatoare. Printre acestea, nobiletina, concentrată în coajă, intensifică eliminarea limfatică a toxinelor.



Ştiai că...

...lămâia stimulează globulele albe din sânge, baza sistemului imunitar. Astfel, consumul de lămâi este de ajutor în caz de gripă şi bronşite?



Bine de ştiut!

Mănâncă citrice la discreţie iarna, însă întreabă medicul ce şi cât poţi consuma dacă urmezi un tratament. Grepfrutul, de pildă, anulează efectul unor medicamente.