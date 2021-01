Ce spun astrele azi, 2 ianuarie

Berbec

Astazi nu veti avea probleme deosebite in viata de cuplu, astfel ca veti putea sa va concentrati, mai mult ca de obicei, asupra vietii profesionale. Veti fi chemati sa faceti fata unro rpovocari dificile, pentru care trebuie sa dati maximum din ce puteti. Totusi, este bine sa mai faceti si cate un gest frumos fata de partener, pentru a mentine atmosfera serena din relatie. Va aratati mult mai deschisi catre nou, catre idei cu potential inovator, insa aveti grija la pericolul indoctrinarii cu anumite concepte. Fiti mereu flexibili si lasati loc si altor interpretari, care, uneori, s-ar putea sa vi se potriveasca chiar foarte bine.



Taur

Obiectivele profesionale vor fi, pentru voi, pe primul loc, in aceasta zi. Daca veti ignora insa, total, responsabilitatile domestice, viata voastra personala va avea foarte mult de suferit. Nu va hraniti resentimentele fata de anumite persoane; incercati sa fiti ceva mai toleranti si mai deschisi la minte, pentru ca veti avea mult mai multe de castigat. Relatiile cu sexul opus vor fi favorizate astazi, asa ca este un moment potrivit pentru a profita; uzati din plin de sarmul de care dispuneti, puneti-va in valoare potentialul. Acest lucru este valabil atat pentru cei singuri, cat si pentru cei da aflati intr-o relatie de cuplu.



Gemeni

Este posibil ca astazi sa aveti, la un moment dat, sentimentul ca v-ati dori sa fiti in pielea altcuiva, sa fiti altundeva, sa aveti o alta experianta de viata. Va fi unul din acele momente in care nimic nu va mai multumeste. Totusi, trebuie sa fiti realisti si sa apreciati la justa valoare lucrurile bune din viata voastra; ganditi-va ca, poate, sunteti voi mult prea pretentiosi. Criticismul exagerat in relatia cu partenerul nu va aduce decat neplaceri, asa ca incercati sa renuntati la asta cat mai curand; tratati-va apropiatii cu rabdare si tact. Orice dezamagiri ar putea sa apara pe parcursul zilei, luati-le ca parte din viata si nu dramatizati mai mult decat e cazul.



Rac

Va fi o zi favorabila din mai multe puncte de vedere, dar mai ales din acela al carierei. Veti fi foarte motivati sa va atingeti obiectivele stabilite, iar dificultatile ce vor aparea intre timp va vor ambitiona si mai mult. Va straduiti sa dati totul, sa faceti ceea ce aveti de facut cat mai bine, sa fiti cat mai eficienti. Prea mult stres poate, insa, duce la probleme digestive; la fel ca si excesele alimentare de orice fel. Unele neintelegeri ar putea sa apara in viata personala, datorate unei comunicari defectuoase; este un paradox, pentru ca voua va place sa comunicati. Remediati ceea ce trebuie pentru ca atmosfera linistita din familie sa nu fie denaturata major.



Leu

Ati vrea sa actionati intr-o anumita maniera, insa, daca s-ar putea, sa cunoasteti dinainte rezultatele pe care le veti obtine. Acest lucru nu este posibil, asa ca va trebui sa va puneti voi intuitia la treaba si sa anticipati cat mai bine ceea ce veti reusi sa obtineti in urma eforturilor depuse. Impulsivitatea si nerabdarea nu sunt buni sfatuitori; ba chiar pot sa va aduca multe neplaceri. Viata sociala se anunta destul de intensa pentru ziua de astazi; este posibil sa participati la numeroase actiuni, care sa va solicite intreaga capacitate de reactie. Incercati sa nu va obositi, insa, peste masura; respectati limitele impuse de propria persoane - fizice si psihice.



Fecioara

Anumite incertitudini pe care, poate, le-ati avut pana astazi, vor disparea; astfel, veti avea libertatea de a actiona fara temeri, fara constrangeri. Veti putea sa va aranjati viata pe baze mai solide. Organizati-va cat mai bine treburile, astfel incat eficienta sa fie maxima; veti fi chemati sa prioritizati, sa va ocupati de lucruri importante si sa dati deoparte pe cele care nu aduc profitul preconizat. Respectati-va responsabilitatile asumate, inclusiv fata de persoanele mai putin importante. Atractia fata de persoane total diferite de voi insiva poate determina aparitia unor neintelegeri, uneori iremediabile.



Balanta

In plan profesional, astazi sunteti chemati sa actionati mai putin formal, cu metode mai putin obisnuite, in maniere mai non-conformiste; si sarcinile vor fi de aceeasi natura. Studiati bine problemele respective, pentru ca situatiile sunt cu doua taisuri. Daca deciziile pe care le veti lua nu se vor dovedi corecte, ar putea sa apara consecinte care va vor displace profund. Presiunea zilei va fi mare, insa daca va veti baza pe propria intuitie, atunci sansele sunt mari sa treceti cu bine peste provocari. Plecati urechea la nevoiel apropiatior. Ce putin unul dintre ei va solicita, cu subtilitate, sa-i fiti alaturi intr-o incercare ceva mai dificila.



Scorpion

Ziua de astazi va fi dominata, pentru voi, de finalizari. Poate fi vorba de terminarea cu succes a unui proiect la care munciti de mai multa vreme. La fel de bine, poate fi vorba de concluzionarea unei relatii sentimentale, a unui parteneriat de afaceri. Variantele sunt multiple si trebuie sa fiti pregatiti pentru orice, in functie de contextul vietii fiecaruia. Veti fi putin mai labili din punct de vedere emotional, ceea ce va permite altor persoane o influenta mai puternica asupra voastra. Incercati sa nu va lasati manipulati; ganditi la rece si luati propriile decizii, incercati sa luati seama de sfaturile la obiect si dati deoparte tot ceea ce nu va intereseaza.



Sagetator

Daca este nevoie de rabdare, pentru a lua deciziile corecte, atunci nu are nici un rost sa va precipitati; stiti bine ca graba strica, de cele mai multe ori, treaba. Nu fortati desfasurarea evenimentelor si nu sustineti luptele pentru suprematie. Este o zi favorabila pentru dezvoltarea relatiilor de prietenie, dar si a relatiilor sentimentale. Sunteti intr-o dispozitie ceva mai casnica, va va face placere sa va aplecati asupra unor mici treburi de acest tip, mai ales dupa o zi de munca stresanta. S-ar putea sa apara probleme financiare, mai ales daca nu va veti gestiona asa cum trebuie portofelul; cheltuielile care nu se regasesc pe lista pot cauza dezechilibre.



Capricorn

Astazi va fi o zi plina de oportunitati, pe care ar fi bine sa le fructificati la maximum. Nu va pierdeti timpul cu activitati neproductive, neaducatoare de profit. Apropiatii isi vor manifesta din plin bunatatea si tandretea fata de voi, iar relatia cu proprii copii va fi una plina de voia buna. Si prietenii va vor fi aproape, daca veti avea nevoie de sprijinul lor. Se poate spune, din perspectiva aspectelor de mai sus, ca va fi o zi perfecta, asa cum v-ati dori sa fie cat mai multe din zile. Aveti mare grija sa nu faceti aprecieri eronate cu privire la posibilitatile voastre materiale. Banii ar putea reprezenta problema zilei de astazi!



Varsator

Exista auspicii favorabile pentru a imbuntatati semnificativ relatia cu partenerul de viata. Luati initiativa si actionati fara intaziere in acest scop. In plan profesional, desfasurarea evenimentelor va da mari sperante ca veti reusi sa obtineti ceea ce urmariti. In plan financiar, se anunta evolutii favorabile. Este posibil sa apara unele neintelegeri cu persoane mai in varsta din familie, dar, daca va veti arata indulgenti si veti actiona cu putina diplomatie, situatia se va remedia destul de repede. Supravegheati mai atent copiii; acestia vor avea tendinta ca, astazi, sa va speculeze slabiciunile. Fiti diplomati si evitati discutii in contradictoriu.



Pesti

Va treziti in forma maxima dis-de-dimineata, dar, pentru a va mentine astfel este nevoie sa aveti un regim de viata cat mai sanatos. Cei singuri vor avea numeroase oportunitati de a face cunoastinta cu potentiali parteneri de relatie. Aveti grija sa nu va exprimati prejudecati in legatura cu persoane nou cunoscute de alta nationalitate sau de alta rasa, pentru ca veti fi catalogati ca rasisti, ca persoane care fac discriminari, iar acest stigmat nu-l veti putea indeparta usor. Norocul va fi de partea voastra astazi, dar asta nu inseamna sa fiti nechibzuiti! Nu va invatati sa profitati de noroc la infinit; nici nu stiti cand se poate schimba.