3 vitamine perfecte pentru sănătatea plămânilor tăi

Plămânii sunt acele organe pe care le trecem cu grație cu vederea, până ce încep să dea semne că nu mai fac față stilului nostru de viață modern. Ai putea crede că, dacă nu fumezi, atunci nu ai temei să îți faci griji că sănătatea pulmonară îți va fi afectată, dar nu numai țigările reprezintă o sursă de stres pentru bieții noștri plămâni.



Îți spunem în rândurile de mai jos care sunt principalele cauze ale problemelor de sănătate la plămâni, dar și pe ce vitamine să mizezi pentru a proteja organul responsabil cu respirația noastră.



3 factori care afectează sănătatea plămânilor



După cum vei vedea și în rândurile de mai jos, nu numai țigările sunt responsabile pentru deteriorarea sănătății plămânilor tăi. Vezi și alte cauze ce pot favoriza apariția afecțiunilor pulmonare!



Fumatul. Firește, fumatul reprezintă în continuare cauza numărul unu pentru care majoritatea dintre noi ne îmbolnăvim de boli ale plămânilor.

Țigările sunt periculoase mai ales deoarece provoacă forme de cancer, și nu numai pulmonar, dar și afecțiuni cardiace sau îmbătrânirea prematură.



Poluarea. Gazele de eșapament sunt unul dintre factorii care contribuie la dezvoltarea bolilor de plămâni, studiile indicând că pot constitui o cauză pentru astm, bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC) sau chiar cancer la plămâni. Dar și poluarea din interiorul casei tale, cauzată de substanțele nocive emanate de produsele de curățare, de spray-urile parfumate pentru interior sau de materialele de construcție, este un fenomen îngrijorător.



Sedentarismul. Dacă nu îți folosești plămânii la adevărata lor capacitate și nu faci mișcare aproape deloc, nu e de mirare că vei ajunge să te îmbolnăvești. Însă sedentarismul e un factor care poate provoca și diverse forme de cancer sau afecțiuni cardiace.

Semne că suferi de o boală a plămânilor



Cum să îți dai seama că plămânii tăi nu mai sunt bine? Nu-ți face grii, îți vor destăinui singuri ce anume îi deranjează prin intermediul simptomelor de mai jos!



Tuse cronică. Dacă tușești de mai mult de o lună, atunci este posibil să suferi de tuse cronică. E unul dintre principalele semne ale bolilor de plămâni, așa că dă fuga să îți anunți medicul.



Dificultăți de respirație. Dacă nu ai încheiat recent un set de exerciții epuizant, nu e nici pe departe normal să ai o respirație scurtă sau să ai impresia că îți e dificil să inspiri și să respiri.



Respirație șuierătoare. În cazul în care nu ești răcită, acest semn poate indica faptul că suferi de boli ale plămânilor.



Tuse cu sânge. Din nou, iată un simptom care trebuie să te ducă neapărat la doctor.



Durere în piept. Deși poate indica mai multe probleme de sănătate, atunci când e însoțită de tuse, durerea în piept îți spune tare și răspicat că plămânii tăi nu mai țin pasul.