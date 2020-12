De ce trebuie să mănânci de 4 ori pe zi

Unele diete promovează gustările, altele susțin doar cele trei mese principale. Află de ce ar putea fi mai ușor să slăbești dacă mănânci de 4 ori pe zi.



Dezbaterea legată de numărul ideal de mese pe zi atunci când ești la dietă este în plină desfășurare. Există multe opțiuni pentru a-ți întruni totalul zilnic de calorii. Pote fi dificil să știi care este numărul optim de mese, însă în cadrul unui plan de alimentație axat pe slăbire și remodelare trebuie să ții cont și de factori legați de locul de muncă, programul de lucru și gradul de adaptare.



Indiferent dacă vrei doar să te menții la greutatea actuală sau să topești ceva kilograme în plus, corpul tău are nevoie în continuare de energie și vitamine. Provocarea pentru nutriționiști este cum să repartizeze caloriile consumate astfel încât depozitele de celule adipoase să fie reduse fără apariția senzației intense de foame.



„Varianta celor șase mese mai mici are multe dezavantaje.

Majoritatea persoanelor nu au timp să pregătească șase mese pe zi, iar acest lucru pune în pericol dieta ca întreg. De multe ori renunță și consumă calorii în exces pentru că pur și simplu nu au răbdare să planifice din timp atât de multe mese”, explică dr. Brian St. Pierre, nutriționist certificat.



„Ideea celor șase mese pe zi s-a bazat inițial pe intensificarea efectului termic. S-a considerat că mesele frecvente stimulează arderile prin activarea metabolismului. În consecință, mulți nutriționiști au recomandat această variantă pentru a favoriza pierderea în greutate. Cu toate acestea, totalul caloriilor este decisiv pentru rezultate. De exemplu, dacă obiectivul tău este să consumi 3.000 de calorii pe zi, le poți împărți în șase mese de câte 500 de calorii sau în 3 mese de câte 1.000 de calorii, dar la sfârșitul zilei efectul asupra metabolismului va fi același”, potrivit dr. St. Pierre.



Pot apărea probleme în ambele cazuri. Dacă alegi 6 mese cu mai puține calorii poți avea impresia că mănânci des fără să te saturi, iar dacă alegi 3 mese ți se poate face foarte foame și este mult mai probabil să faci un exces când ai ocazia.



Dacă decizi să mănânci de 4 ori pe zi ai putea evita multe dificultăți. Este mult mai ușor în zilele săptămânii când mergi la serviciu. Poți lua micul dejun acasă, iar la birou iei cu tine masa de prânz și o gustare consistentă. Seara vei lua cina acasă și în acest fel nu trebuie să te gândești mereu cum să împarți ziua în 6 mese și să te stresezi cu pregătirea, porționarea și împachetarea lor.



Iată câțiva factori pe care trebuie să îi iei în considerare atunci când decizi dacă este mai bine să mănânci de 4 ori pe zi:



1. Programul zilnic

Ce fel de program ai la serviciu? Câte mese ai timp să iei? Dacă petreci mult timp la birou îți va fi mai ușor să încerci varianta celor 4 mese. Dacă, din contră, lucrezi mai mult pe teren, poate este mai bine să iei mese mici și dese.



2. Felul de a mânca

Preferi să guști des câte ceva sau vrei mai degrabă să ai o masă consistentă ca să te ocupi de altceva timp de câteva ore fără să trebuiască să planifici gustări? Este important să respecți felul tău de a mânca pentru a reduce riscul de a ceda în fața prăjiturilor, gogoșilor sau chips-urilor.



3. Testarea modelului ales

Încearcă varianta aleasă timp de două săptămâni pentru a-ți da seama dacă ți se potrivește. Acest interval este necesar pentru că în doar câteva zile pot interveni evenimente neprevăzute și poți avea impresia că ai făcut o alegere greșită, când de fapt era vorba doar de câteva zile aglomerate.

Dacă totul este în regulă timp de două săptămâni, continuă încă două pentru a realiza o adaptare completă la noul plan de alimentație.



În acest fel te vei convinge singură că numărul de mese ales funcționează pentru tine și vei putea respecta mai ușor orele alese pentru fiecare masă ori gustare.