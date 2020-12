Expoziţie dedicată obiceiurilor de iarnă, vernisată la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală

Alaiul nunţilor, baba şi moşneagul sau capra. Sunt doar câteva dintre personajele prezente în tradiţiile şi obiceiurile de iarnă, care au fost expuse în cadrul unei expoziţii tematice, inaugurată la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din capitală. Măştile tradiţionale, ce aduc un farmec sărbătorilor de iarnă, au fost confecţionate de cinci meşteri populari din ţară. Prin intermediul vernisajului se doreşte transmiterea tehnicilor, culturii şi simbolurilor valorice ale folclorului nostru, relatează Moldova 1.



Imaginaţia şi dragostea faţă de obiceiurile tradiţionale sunt cele care i-au adus succes meşterului popular Vasile Popovschi din satul Cenac, Cimişlia. Prima mască tradiţională artistul a confecţionată în 2000. Iar până în prezent a reuşit să adune o colecţie de peste 200 de exemplare. Lucrările prezentate la expoziţie sunt confecţionate din materiale textile şi blănuri



„Aceste măşti sunt jucate de flăcăi şi fete mari, deghizate, prin dans şi cântece alungăm iarna. Am mai distribuit, am mai îndestulat şi multe colective folclorice din republică. În afară de măştile tradiţionale, avem şi măşti zoomorfe: capra, ursul, căluţul”, a menţionat Vasile Popovschi.



Personaje inspirate din viaţă a confecţionat şi meşteriţa Eugenia Moldovanu din Bălţi.



„Aceste măşti sunt confecţionate din blană, iar aceasta din stofă, eu fiind meşter popular în fibre vegetale paie şi pănuşi şi lozie am hotărât ca fiecare din măştile mele să aibă o înfrumuseţare din paie”, a spus Eugenia Moldovanu.



Iar Alexandru Melnic din satul Cobani, Glodeni a venit cu măşti antropomorfe. Meşterul popular spune că a moştenit pasiunea de la părinţi.



„Sunt folosite de copii la diferite festivităţi, de colective artistice, deci vedeţi alaiul de nuntă, aceste personaje sunt: naşul, nunul cel mare, mireasa, mirele şi nuna, pe dânşii îi regăsim la orice festivitate, la orice colindă”, a relatat Alexandru Melnic.



Autorii măştilor tradiţionale vernisate s-au ales cu diplome şi premii băneşti.



„Cei mai reprezentativi meşteri care confecţionează măşti sunt tot mai puţini şi mai puţini, acest meşteşugărit este pe cale de dispariţie, dar împreună cu instituţiile de cultură încercăm să susţinem aceşti meşteri şi să asigurăm o continuitate a nunţilor”, a menţionat Petru Vicol, director muzeu.



Expoziţia măştilor tradiţionale de iarnă a fost organizată de lucrătorii Muzeului naţional de etnografie şi istorie naturală în colaborare cu Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial.