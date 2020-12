Cele mai puternice detoxifiante naturale. 8 alimente care curăţă corpul

Sfecla roşie este unul dintre cele mai puternice detoxifiante naturale care curăţă corpul de toxine şi ajută la buna funcţionare a organelor interne. Descoperă ce alte alimente au acţione similară!



Dacă vrei să faci o cură de detoxifiere poţi să incluzi în meniul tău anumite alimente care sunt recunoscute pentru efectul lor puternic detoxifiant. Ele curăţă corpul de toxine şi stimulează buna funcţionare a organelor interne.

Iată care sunt cele mai puternice detoxifiante naturale:



1. Sfecla roşie

Această legumă pe care nu o consumăm suficient de des este bogată în nutrienţi care menţin corpul sănătos. Sfecla roşie are un conţinut foarte mare de fier, calciu, precum şi betaină, o substanţă care-i conferă culoarea. Potrivit specialiştilor, betaina are un efect puternic la nivel celular, având capacitatea de a regenera ficatul. Acest lucru ajută la o bună funcţionare a ficatului, despre care ştim că este principalul organ reponsabil cu eliminarea toxinelor din corp.

Prin consumul zilnic de sfeclă roşie te asiguri că stimulezi mai eficient eliminarea toxinelor şi asiguri buna funcţionare a ficatului. Consumă sfecla roşie coaptă sau fiartă întreagă cu coajă pentru a împiedica pierderea nutrienţilor. De asemenea, sfecla crudă este excelentă în smoothie-uri, dar şi răzuită în salate de crudităţi.



2. Ceapa şi usturoiul

Ambele sunt recunoscute pentru beneficiile pe care le aduc asupra sănătăţii. Însă, mai trebuie să ştii că ceapa şi usturoiul conţin flavonoizi care stimulează producţia unei substanţe cu efect protector asupra ficatului şi a unor enzime responsabile cu filtrarea şi eliminarea toxinelor din sistemul digestiv.

Ceapa şi usturoiul au un puternic efect antibacterian, antiparazitar şi au capacitatea de a întări sistemul imunitar, prin urmare ai toate motivele să le incluzi cât mai des în meniul tău.



3. Verdeţurile

Ştim că trebuie să le consumăm mai des, deoarece se numără printre cele mai bune detoxifiante naturale. Verdeţurile detoxifiază tractul digestiv datorită conţinutului ridicat în clorofilă. Tot clorofila este cea care are capacitatea de a curăţa sângele de toxine şi metale grele. Sistemul digestiv funcţionează eficient atunci când consumăm zilnic verdeţuri proaspete, acest obicei fiind benefic în special persoanelor care suferă de constipaţie.

De asemenea, clorofila din verdeţuri are proprietăţi antiinflamatorii şi alcaline, împiedicând apariţia inflamaţiilor care stau la baza majorităţii bolilor grave.

Asigură-te că incluzi verdeţuri în meniul tău în fiecare zi! Spanacul, pătrunjelul, mărarul, valeriana, rucola, salata verde, varza kale, precum şi pulberile de grâu verde sau orz sunt printre alimentele pe care trebuie să te asiguri că le consumi cu regularitate.



4. Apa cu lămâie

Consumă în fiecare dimineaţă un pahar mare de apă călduţă cu zeamă de lămâie, deoarece are un puternic efect alcalin şi detoxifiant asupra corpului. De asemenea, va fi un start excelent pentru sistemul digestiv, deoarece stimulează tranzitul intestinal.



5. Seminţele şi nucile

Migdalele, nucile, caju, seminţele de floarea soarelui, in şi cele de dovleac constituie cele mai bune opţiuni pentru o gustare sănătoasă între mese. Potrivit studiilor, un consum regulat de migdale împiedică acumularea grăsimilor în jurul ficatului, în timp ce nucile ajută la detoxifierea lui.

Seminţele de in măcinate au un conţinut mare de fibre care favorizează eliminarea toxinelor din tractul intestinal, iar cercetările recente arată că suprimă pofta de mâncare şi te ajută să slăbeşti sănătos.



6. Iaurtul

Conţine probiotice care susţin flora intestinală, ajută la digestie şi întăresc sistemul imunitar. Iaurtul favorizează înmulţirea bacteriilor bune în tractul digestiv, lucru care ajută la o bună digestie. Evită iaurturile cu 0% grăsime şi cele degresate, deoarece pot să conţină o cantitate mai mare de zaharuri.



7. Ceaiul de păpădie şi ceaiul verde

Păpădia este cel mai puternic detoxifiant natural pentru ficat, ajutând la filtrarea şi eliminarea toxinelor din sânge. Ceaiul verde are efect diuretic, ajutând rinichii să filtreze toxinele din corp şi prevenind balonarea şi retenţia de apă. Sunt două dintre ceaiurile pe care este bine să le consumi zilnic chiar dacă nu ţii o cură de detoxifiere.



8. Ghimbirul

Este recunoscut pentru faptul că previne balonarea, ajută la buna funcţionare a colonului şi stimulează eliminarea toxinelor din corp. De asemenea, ghimbirul este un remediu excelent pentru eliminarea gazelor intestinale, precum şi pentru calmarea stărilor de greaţă. Acest superaliment stimulează arderea grăsimilor şi susţine activitatea ficatului. Prepară ceai de ghimbir cu lămâie şi miere de albine sau include ghimbir răzuit în diverse mâncăruri pe care le prepari!