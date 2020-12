Data viitoare când îți este sete și nu vrei apă simplă, poți apela la ajutorul unei alternative sănătoase: apă cu castraveți.



Acest lichid nu numai că îți hidratează organismul, ci aduce și multe beneficii pentru sănătatea ta și chiar și pentru pielea ta. Iată de ce ar trebui să bei apă cu castraveți în fiecare zi!



Motivele pentru care ar trebui să bei apă cu castraveți în fiecare zi



1. Menține sănătatea musculară

Datorită silicei din castraveți, țesuturile conjunctive rămân sănătoase, mai ales când bei regulat apă cu castraveți. Trebuie doar să adaugi câteva felii de castraveți în sticla de apă, în timpul antrenamentelor, astfel încât să îi asiguri corpului tău necesarul de minerale pentru mușchi.



2. Este bună pentru pielea ta

Pe lângă silica, aceste legume conțin, de asemenea, antioxidanți care stimulează sănătatea pielii. Dacă ai acnee, poți reutiliza castravetele îmbibat în apă rece pentru a-l aplica pe tenul tău.

Roșeața acneei poate fi redusă și prin simpla spălare a feței cu apă cu castraveți.



3. Are puține calorii

În timp ce apa are zero calorii, nu ar trebui să te simți vinovată că introduci castraveți în apa ta, mai ales dacă ești la dietă. Un castravete întreg are aproximativ 45 de calorii, deci câteva felii de castravete nu vor adăuga prea multe calorii.



4. Îți curăță corpul

Apa cu castraveți este cunoscută pentru capacitatea sa de a detoxifia corpul. De fapt, face parte dintr-un proces integrat de curățare, care mai folosește și sucuri pentru eliminarea toxinelor din sistemul nostru.



5. Este hidratantă

Trebuie să te hidratezi tot timpul, mai ales în timpul zilelor foarte călduroase. Există numeroase beneficii care vin din hidratarea organismului, inclusiv menținerea temperaturii potrivite a corpului, asistarea sistemului cardiovascular, astfel încât acesta să funcționeze corect.



6. Îți dă energie

În loc să bei cafea sau băuturi energizante cu zahăr, încearcă să bei apă cu castraveți, deoarece îți oferă la fel de multă energie. Deoarece apa de castraveți este eficientă în eliminarea toxinelor din organism, acest lichid poate preveni oboseala și te poate ajuta chiar și să te concentrezi mai bine.



7. Conține vitamine și minerale

Știm deja că avem nevoie de apă pentru a supraviețui. Iar castraveții ne pot ajuta să suplimentăm dieta.

Există chiar și rețete de apă cu castraveți în care să adaugi și fructe pentru a obține mai mulți antioxidanți, precum și vitamine, astfel încât corpul tău să aibă parte de nutriția necesară.