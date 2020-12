Ce spun astrele azi, 26 decembrie

Berbec

Puteti fi fericiti, satisfacuti ca eforturile pe care le-ati depus cu asiduitate in ultima perioada, incep sa-si arate roadele; cu cat acestea vor fi mai bune, cu atat veti fi mai incurajati sa mergeti inainte si sa faceti mai mult. Poate fi vorba de castiguri importante, nu neaparat financiare insa. In plan personal, situatia nu se prezinta nici foarte tumultoasa, dar nici prea calma. Incercati sa nu reactionati violent la atitudinile provocatoare din partea copiilor, ci incercati sa fiti concilianti si diplomati. Relatia cu partenerul pare sa fie dominata de calm relativ, fara gelozii si fara pasiuni daunatoare; din pacate, exista pericolul de a intra intr-o monotonie care nu trebuie sa fie lasata sa se permanentizeze.



Taur

Nu este bine sa luati peste picior eforturile celorlalti sau diferitele desfasurari de evenimente. La un moment dat, soarta se va razbuna; acesta nu este un cliseu, ci un adevar absolut pentru voi, astazi. In plan profesional, este bine sa fiti mereu in alerta. Veti avea de-a face cu adevrsari care nu au nici o probleme in a va aduce prejudicii, daca asta insemana ca ei sa-si asigure ascensiunea. Si, cu cat sunteti intr-o pozitie mai importanta, cu atat numarul celor care va vor sta impotriva va fi mai mare. Situatia familiala se prezinta linistita, ceea ce va va oferi un mediu propice pentru refaceea fortelor, pentru reincarcarea bateriilor.



Gemeni

Veti reusi sa va faceti prieteni cu usurinta, dar trebuie sa cunoasteti intai persoana sau persoanele respective, inainte de a va incredinta lor secrete personale. Ziua de astazi va fi foarte favorabila solutionarii pozitive a unor situatii sentimentale, care va afecta de mai mult vreme si va ocupa gandurile in momente in care nu aveati nevoie de o astfel de distractie. Nici in plan profesional nu veti sta deloc prost. Dimpotriva, veti avea destule ocazii de a castiga - bani si experienta. In relatiile familiale, va fi nevoie sa tineti mai mult seama de parerile apropiatilor. Ignorarea anumitor puncte de vedere ar putea aduce prejudicii relatiilor cu acestia.



Rac

Ziua de astazi nu va fi o zi de foarte bun augur pentru voi. Vi se pare ca totul se prabuseste in jurul vostru, insa trebuie sa stiti ca este doar parearea voastra. Insa, daca veti insista in aceasta atitudine negativista, atunci si raul va veni asupra voastra; energiile negative sunt atrase de ganduri si stari negative, asa cum poziivismul atrage pozitivism. Trebuie sa fiti mai coerenti in ceea ce faceti in plan profesional, daca doriti sa aveti rezultatele scontate. Haosul nu va va ajuta. Dimpotriva, va poate aduce pierderi semnificative. Relatiile cu partenerul vor fi tensionate, in special din cauza intransigentei de care voi dati dovada.



Leu

Norocul nu va fi de partea voastra astazi, asa ca nu riscati inutil si nu mizati pe sansa, in nici o imprejurare. Trebuie sa tineti cont de faptul ca, in majoritatea imprejurarilor, este mai bine sa preveniti situatiile neplacute, decat sa va confruntati cu ele. Astrele va vor sustine insa, in demersurile care implica munca asidua, implicare si responsabilitate maxima. In relatiile cu familia, suprasolicitarea din plan profesional isi va spune cuvantul si este posibil sa apara tensiuni, cu potential mare de a degenera in certuri. Este bine sa incercati sa va calmati, pe cat posibil, si sa va abtineti de la comentarii si gesturi inutile.



Fecioara

Astazi va puteti baza din plin pe franchetea, pe onestitatea prietenilor apropiati, care nu va vor dezamagi. Daca veti avea nevoie de sprijin, veti avea pe cine sa va bazati, iar acest lucru va confera o stare sufleteasca excelenta. In plan profesional, lucrurile vor merge ca unse, ba chiar ati putea obtine o serie de rezultate surprinzatoare, care sa va infrumuseteze si mai mult ziua. Trebuie sa fiti ceva mai atenti la managementul finantelor, pentru a preveni eventuale probleme ce ar putea decurge din cheltuieli nechibzuite. Nu cheltuiti bani pe ceea ce va este util, ci doar pe ceea ce va este cu-adevarat indispensabil.



Balanta

Inca de la primele ore a le diminetii se anunta o zi haotica, in care veti alerga in toate partile, insa cu foarte putin eficienta. Daca vedeti ca depuneti eforturi sustinute, fara a avea rezultate notabile, mai bine opriti-va si incercati sa reevaluati situatia, poate veti gasi solutii ceva mai potrivite pentru a actiona. Nu va lasti purtati de sentimentalisme, mai ales daca activati in domenii ce au de a face cu banii, cu investitiile. De asemenea, nu este bine sa imprumutati bani persoanelor care nu prezinta suficiente garantii de bonitate, chiar si daca e vorba despre apropiati, pentru ca s-ar putea sa nu-i mai recuperati.



Scorpion

Inca de la primele ore ale diminetii va veti confrunta cu o stare psihica labila, care va va determina sa va retrageti in propria carapace, departe de cei din jur. Este posibil ca unora dintre persoanele din anturajul vostru sa le fie greu sa va inteleaga, asa ca, daca nu veti avea disponibilitate sa vorbiti despre starea voastra mentala, s-ar putea sa expertimentati si o serie de tensiuni cu cei din jur. Cariera voastra ar putea primi un impuls neasteptat, in a doua parte a zilei, insa nu va culcati pe o ureche, caci adversarii si contestatarii vostri abia asteapta sa va relaxati, pentru a intra in actiune.



Sagetator

Capricorn

Este o zi perfecta pentru a merge cu pasi repezi spre inainte, pentru a va promova interesele. Veti fi motivati, veti avea suficienta ambitie care sa va impulsioneze si destula incredere in propria sansa, asa ca succesul nu are de ce sa se lase prea mult asteptat. Si daca lucrurile va ies asa cum va doriti, este clar ca si starea de spirit va fi la cote inalte. In acest context, fiti atenti la impulsurile care ar putea sa apara. Ca de exemplu, sa faceti abuzuri, indiferent de domeniul in discutie. Nici un fel de exegerare nu poate sa aiba efecte benefice, asa ca ar fi cazul sa fiti foarte atenti si sa nu va stricati, astfel, starea de spirit.



Varsator

Contextul astral va va fi de mare ajutor atunci cand veti avea nevoie de o minte limpede pentru luarea deciziilor celor mai potrivite circumstantelor; si, din pacate, circumstantele zilei de astazi se vor dovedi destul de provocatoare. Analizati cu atentie avantajele si dezavantajele si abia apoi interveniti, cu o strategie cat mai bine gandita. Aceasta este reteta succesului, de care va trebuie sa tineti seama, daca doriti ca lucrurile sa iasa asa cum le-ati proiectat. Este posibil ca ziua de astazi sa va aduca si o oarecare apropiere de idealul vostru sentimental. Priviti cu atentie in jurul vostru. S-ar putea ca dragostea adevarata sa fie mai aproape decat v-ati fi inchipuit.



Pesti

Nu asteptati cu nepasare ca lucrurile sa se aranjeze de la sine! Apucati cat mai repede fraiele si implicati-va, altfel deznodamantul s-ar putea sa nu fie tocmai pe placul vostru. Nu este o zi potrivita pentru schimbari majore, pentru ca exista nenumarati factori perturbatori, care ar putea sa va influenteze negativ; incercati sa va marginiti la finalizarea proiectelor aflate in lucru, la definitivarea restantelor din perioada anterioara. Este bine sa va eliberati cat mai repede de toate "cozile" din urma. In relatia cu apropiatii, va trebui sa manifestati multa rabdare si intelegere, mai ales daca unii dintre acestia se vor confrunta cu situatii mai dificile.