8 vitamine și minerale care întăresc sistemul imunitar

Știi deja că este mult mai simplu să previi o boală decât să o tratezi. Din fericire, există o soluție care poate reduce riscul apariției oricărei afecțiuni: întărirea sistemului imunitar.



Un sistem imunitar puternic și sănătos ne va proteja eficient de aproape orice problemă: de la o banală răceală până la infecții urinare, erupții ale pielii sau chiar cancer. Prin urmare, este foarte important să ne întărim sistemul imunitar. Dar cum putem face asta?



În primul rând, trebuie să avem un stil de viață sănătos, care să includă o dietă echilibrată, mișcare în fiecare zi, odihnă suficientă și, desigur, să evităm obiceiurile nocive, precum fumatul sau consumul de alcool.



Însă sistemul imunitar poate fi întărit și cu ajutorul vitaminelor și mineralelor. Aceste substanțe nutritive se regăsesc în alimente, de aceea este foarte important să avem o dietă sănătoasă. Uneori însă este nevoie să completăm necesarul de vitamine și minerale cu ajutorul suplimentelor nutritive, pe care le putem cumpăra de la Planteea sau de la un alt magazin de produse naturiste.



Vitaminele și mineralele pot fi cumpărate fără o rețetă, dar este bine să ne sfătuim mai întâi cu un medic, mai ales dacă suferim de anumite boli și urmăm un tratament. În acest caz, este posibil ca unele produse naturiste să fie contraindicate.



Există 8 vitamine și minerale care ajută la întărirea sistemului imunitar:



- Complexul de vitamine B

- Vitamina C

- Vitamina D

- Vitamina E

- Acidul folic

- Fierul

- Seleniul

- Zincul



Acestea acționează într-un mod diferit asupra organismului. Un studiu realizat în anul 2007 și publicat în British Journal of Nutrition a demonstrat că acești micronutrienți acționează pe trei niveluri diferite:



- Ca barieră fizică (la nivelul pielii și mucoaselor) - vitaminele C, E și zincul.

- La nivel celular: complexul de vitamine B, vitaminele C, D, E, acidul folic, zincul și seleniul.

- Stimulând producția de anticorpi: toate vitaminele și mineralele menționate, cu excepția fierului și a vitaminei C.



Toate aceste substanțe nutritive esențiale pentru sănătatea noastră pot fi obținute printr-o dietă corectă. O excepție este însă vitamina D, care nu se găsește într-o cantitate suficientă în alimente. Vitamina poate fi asimilată prin expunere zilnică la soare și prin consumul de produse lactate, ouă și cereale fortificate. De cele mai multe ori însă este nevoie și de un supliment, sub forma unor tablete cu vitamina D3.



Zincul și vitamina C sunt foarte bune pentru a ține la distanță răcelile. Zincul, dacă este consumat sub formă de supliment, poate reduce durata unei răceli și intensitatea simptomelor.



Vitamina C ar trebui consumată însă preventiv, înainte de declanșarea răcelii. Este foarte utilă mai ales persoanelor care stau mult timp în frig și sportivilor de performanță, care se antrenează intens. În cazul lor, cazurile de îmbolnăvire s-au redus cu 50%.



Prin urmare, pentru a ne întări sistemul imunitar, trebuie să avem un stil de viață sănătos, să facem mișcare în aer liber și să ne asigurăm că organismul nostru primește toate vitaminele și mineralele esențiale, fie din alimentație, fie din suplimente.