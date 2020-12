Direcția primăriei capitalei condusă de controversatul fost liberal Andrei Pavaloi, din nou în centru atenției din cauza otrăvirii copiilor în școli. Primarul Ceban, suspectat că mușamalizează lucrurile

Problema alimentației copiilor din grădinițele și școlile din capitală cu produse alterate sau care lasă mult de dorit i-a amploare și se creează impresia că edilul capitalei, Ivan Ceban ascunde și mușamalizează lucrurile. Despre aceasta a declarat, recent, consilierul municipal Angela Munteanu Pojoga în cadrul ședinței Consiliului municipal Chișinău.



Ea a criticat dur în special Direcția Educație a Primăriei capitalei, condusă de Andrei Pavaloi, un personaj controversat despre care redacția noastră a scris anterior, și anume că anchetele acestei instituții în privința cazurilor de intoxicare din școli și grădinițe sunt “o profanare a acestei noțiuni”.





“Combinatele au ajuns o imensă piață de desfacere. Aici nu există produse returnate, aici nu există pierderi. Cine știe ce fel de carne este în pârjoale și ce fel de cartofi sunt în piureul copiilor? Nimeni nu vede și nu aude nimic. Totul este camuflat. Un fel de paradis al sistemului de comerț”, a declarat Angela Munteanu Pojoga.



Reamintim că, recent, redacția noastră a publicat o investigație despre cum Direcția Educație, Tineret și Sport a sectorului Râșcani a ajuns campion la achiziții „PE SUB MASĂ” pe timpul când era condusă de Pavaloi.



Am atras atenția opiniei publice încă în vara acestui an despre trecutul lui Andrei Pavaloi, care a fost învinuit, în 2016, de delapidări de fonduri în proporții deosebit de mari. Imediat după aceasta am primit mai multe apeluri și scrisori de la foste eleve a unei școli profesionale din Chișinău unde Pavaloi a activat anterior, care au povestit groaza prin care au trecut ele sau colege lor când trăiau în căminul instituției și erau hărțuite sexual de Pavaloi.



În consecință, Andrei Pavaloi ne-a acționat în judecată, în încercarea de a ne închide gura și a ascunde astfel adevărul. Însă asta nu ne-a descurajat și vom continua să publicăm articole și să stăm cu ochii pe acest personaj.