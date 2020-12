Această băutură salvează pierderile de calciu. Un adevărat beneficiu pentru organism

Sucul din struguri (mustul, aşa cum este denumirea sa populară) este apreciat de nutriţionişti ca o băutură minune. Pe lângă aromele deosebite, care variază în funcție de soiul strugurilor folosiți la prepararea acestei licori, mustul conține numeroase microelemente care aduc organismului beneficii deosebite.



Preparată din struguri proaspeți, această licoare este foarte bogată în vitamine (A, B1, B2 și vitamina C), minerale și polifenoli, are un efect deosebit de revigorant, contribuie la detoxifierea organismului și la stimularea imunității.



În opinia specialiștilor, cel mai bun must se prepară din strugurii care sunt storși în blender cu coajă, după ce au fost curățați de semințe. După preparate, mustul se consumă imediat, fără să se fiarbă, pentru a-i păstra vitaminele și mineralele.