Stoianoglo, „umbrela” lui Platon, încă din timpul Laundromatului

Reacțiile tot mai bolnăvicioase ale procuraturii și procurorului general Alexandr Stoianoglo la acuzațiile tot mai frecvente despre tăinuirea unor dosare și protejarea unor personaje dubioase, în primul rând fiind vorba de Veaceslav Platon, încep să provoace îngrijorări chiar și din partea unor oficiali. Deputata Platformei DA, Inga Grigoriu, președinta comisiei parlamentare de anchetă privind așa-numitul Laundromat, a răbufnit după un comentariu obraznic al procuraturii la îngrijorările sale legate de viteza cu care se desfășoară ancheta.



Inga Grigoriu a organizat vineri un briefing în care și-a exprimat îngrijorările în legătură cu viteza cu care este instrumentat dosarul legat de Laundromat mai ales că, spunea ea, există informații mai mult decât suficiente de la Banca Națională cu detalii, conturi, nume de persoane, etc. Grigoriu a sugerat că organele de anchetă dețin absolut toate informațiile necesare pentru a finaliza acel dosar.



Inga Grigoriu a făcut aceste declarații la scurt timp după ce fostul procuror-șef anticorupție, Viorel Morari, a declarat cu text deschis că actuala conducere a procuraturii (Stoianoglo) încearcă sa claseze dosarul și să-l scoată basma curată pe Platon.



Procuratura a venit cu o reacție mai mult decât dură, în care, printre altele, accentuează că Inga Grigoriu nu are studii juridice.



În replică, Grigoriu sugerează deschis că procuratura își concentrează activitatea asupra a cu totul alte lucruri, decât ceea ce așteaptă cetățenii. „Cât privește comunicatul Procuraturii Generale publicat pe pagina instituției și care este perceput de cetățeni ca opinie a Procurorului General cu privire la criticile inacțiunii procurorilor, constat că acesta este expus într-o manieră de autoizolare corporatistă a Procuraturii de realitățile societății noastre și de problemele care interesează cetățeanul - beneficiar al justiției”, a comentat deputata, amintindu-i lui Stoianoglo, care a fost deputat odată cu Platon, că este invitat la audierile comisiei.



Amintim că peste 20 de miliarde de dolari de proveniență dubioasă din Rusia, unele surse susținând că e vorba de banii mafiei ruse, au fost spălați prin intermediul sistemului justiției și al celui bancar din Republica Moldova. În schemă au fost implicate băncile controlate de Veaceslav Platon la acea perioadă, precum și aproximativ 20 de judecători. Majoritatea acestora au fost puși sub învinuire în timpul mandatelor foștilor procurori generali, dar odată cu venirea lui Alexandr Stoianoglo, s-a renunțat asupra învinuirilor, iar o bună parte au fost restabiliți în sistem.



Mai mult, Stoianoglo a insistat personal asupra eliberării lui Platon, considerat creierul și executorul operațiunii „Laundromat”. Presa a scris că cei doi sunt în relații apropiate de mai mulți ani, lucru vizibil încă în 2010, atunci când au fost singurii deputați din fosta Alianță pentru Integrare Europeană care au votat împotriva lichidării instanțelor economice, considerate extrem de corupte și implicate în mai multe scandaluri.