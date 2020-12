Fiji: Echipe de salvare, mobilizate pentru a veni în ajutorul victimelor ciclonului Yasa

Echipe de salvare au fost mobilizate sâmbătă pentru a veni în ajutorul locuitorilor arhipelagului Fiji devastat de ciclonul Yasa, care a făcut cel puțin patru morți și daune estimate la sute de milioane de dolari, relatează AFP, potrivit Agerpres.



Decesul unui bărbat în vârstă de 45 de ani și cel al unui bebeluș de trei luni au fost confirmate și alte două corpuri au fost găsite, potrivit directorului Biroului pentru Gestionarea Dezastrelor Naturale din Fiji, Vasiti Soko.



Un bărbat în vârstă de 70 de ani a murit după ce acoperișul casei sale a fost luat de vânt și bucăți de lemn l-au lovit în zona capului.



Bilanțul victimelor ar putea crește atunci când contactul cu zonele devastate va fi restabilit.



Starea de dezastru natural a fost declarată timp de 30 de zile. Serviciile de urgență încearcă să transporte alimente și îmbrăcăminte în zonele cele mai afectate.



Ciclonul de categoria 5 a lovit joi seara Vanua Levu, a doua insulă ca mărime din Fiji, afectând 90.000 de persoane, potrivit Biroului Național pentru Gestionarea Dezastrelor.



Ciclonul Yasa este una dintre cele mai puternice furtuni care s-a abătut vreodată asupra Fiji, provocând intensificări ale vântului de până la 345 de kilometri pe oră și inundații în multe regiuni de pe insulele arhipelagului.



Din cele 24.000 de persoane care au fost nevoite să-și părăsească locuințele pentru a scăpa de intemperii, 16.133 nu s-au mai putut întoarce.



Un avion al Forțelor Aeriene din Noua Zeelandă a survolat sâmbătă zona pentru a evalua pagubele. Case și câmpuri au fost distruse de ciclon, care a afectat școli, a provocat inundații și alunecări de teren.



"Am primit fotografii cu insula Kia. Am văzut un dezastru total. Pare a fi o zonă de război", a declarat pentru AFP Shairana Ali, director general al Save the Children Fiji.