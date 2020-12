10 plante de interior care aduc fericire si prosperitate acasa

Exista o modalitate usoara de a elimina energia negativa din casa ta si de a o umple de sanatate, fericire si bogatie.



La fel ca oamenii, plantele emit o anumita energie care schimba atmosfera din jurul lor.



Iata 10 plante care ar trebui sa fie in casa ta pentru pace si prosperitate:



1. Spathiphyllum (Crinul pacii)

Aceasta planta frumoasa provine din padurile din America de Sud, dar creste bine acasa. Principalul lucru este sa pulverizati floarea in fiecare zi si, primavara, sa o transplantati in sol proaspat.

Spathiphyllum ii ajuta pe cei singuri sa-si gaseasca sufletul pereche. In plus, in casa in care creste spathiphyllum, dragostea si intelegerea reciproca vor domni intotdeauna.



2. Saintpaulia (Violeta de Parma)

Aceasta floare mai este numita violeta uzambara. Are nevoie de ingrijire atenta, multa lumina si umezeala.

Saintpaulia mentine pacea in familie, prevenind certurile. Si aceasta floare simbolizeaza si iubirea eterna.



3. Hibiscus chinezesc.

Toata lumea iubeste aceste frumoase flori mari. Hibiscus iubeste caldura deoarece creste la tropice, dar nu mai mult de 35 de grade.

Daca aveti hibiscus in crestere in casa dvs., dragostea pasionala va asteapta in curand.



4. Hoya carnosa (floarea de ceara)

Este un gen de plante care include multe specii. De exemplu, in unele tari este obisnuit sa dai flori Hoya Kerra de Ziua Indragostitilor. Dar in case cel mai adesea se pastreaza hoya carnoase.

Aceasta planta ofera fericire familiei, mai ales daca o tii in dormitor.



5. Mirt.

Acest arbust vesnic verde infloreste cu mici flori albe. Nu numai ca este frumos, dar are si proprietati curative.

Numele „mirt” provine din cuvantul grecesc pentru „tamaie”. Se crede ca mirul ajuta la incheierea unei casnicii reusite si aduce fericire si pace familiei. In unele tari, mirtul este dat cadou la nastere.



6. Aichrison.

Este un gen de plante care ating 30 cm inaltime. Are frunze in forma de inima, pentru care este numita „floarea iubirii”.

Dupa cum sugereaza si numele, aduce iubire si fericire proprietarului sau.



7. Calatea (Planta – paun)

Acest gen de plante cu frunze frumoase provine din America de Sud. Multi oameni cresc calathea acasa din cauza colorarii neobisnuite a frunzelor.

Calatea simbolizeaza confortul casei si aduce fericire in viata de familie.



8. Chlorophytum (Planta paianjen)

Plantele din acest gen sunt foarte putin exigente. Cresc bine si produc flori frumoase.

Se crede ca Chlorophytum aduce armonie si fericire vietii de familie.



9.Kislitsa (oxalis)

Denumirea acestei plante reflecta continutul ridicat de acid oxalic din frunzele sale. Planta poate fi cultivata intr-o gradina sau intr-un ghiveci . Are multe proprietati minunate.



10. Anthurium.

Exista multe tipuri de anthurium. Nu-i place lumina directa a soarelui, necesita udari frecvente si necesita umiditate ridicata, mai ales in perioada de crestere.

Dar el da energie puterii si, daca intreaga familie este incarcata de forta, veti gasi succesul si fericirea in dragoste.