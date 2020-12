Astronomii au descoperit o „rudă îndepărtată” a Planetei 9, care are o orbită alungită și ciudată

O exoplanetă uriașă descoperită în timp ce înconjura o stea dublă aflată la 336 ani-lumină depărtare ar putea oferi indicii despre un mister care îi neliniștește pe cercetătorii de pe Terra.



La marginile îndepărtate ale sistemului solar, mult mai departe de Neptun, există un roi de obiecte cerești înghețate cunoscute drept obiect transneptunian extrem (ETNO) care se mișcă într-un mod neașteptat. Unii astronomi cred că aceste obiecte reacționează la forța gravitațională a unei planete neobservate încă, cunoscută drept Planeta 9, care orbitează la mare, mare depărtare. Alți experți cred că obiectele ciudate reacționează la forța cumulativă a altor obiecte mai mici, ci nu la o planetă mare.



Noua descoperire a exoplanetei numite HD 106906 b ar putea ajuta la explicarea modului în care o planetă poate fi aruncată la marginile cele mai îndepărtate ale sistemului solar fără să fie aruncată complet, potrivit cercetătorilor de la Telescopul Spațial Hubble.



O exoplanetă misterioasă, cu o orbită alungită și înclinată



Planeta este de 11 mai mare decât Jupiter și a fost descoperită inițial în 2013. Însă, până acum, orbita sa a rămas un mister. Exoplaneta orbitează la mare depărtare de perechea de stele din centrul sistemului său, aflându-se la peste 730 de ori față de distanța dintre Terra și Soare. Totodată, având în vedere că forța gravitațională a stelelor este relativ slabă la acea distanță, planeta orbitează încet, ducând până la capăt o perioadă de revoluție o dată la fiecare 15.000 de ani.



Măsurătorile cu ajutorul lui Hubble au permis oamenilor de știință să descrie această orbită „ca de melc”. Aceștia au descoperit că orbita este alungită și înclinată la un unghi ciudat. Mai mult, are loc în afara unui disc prăfuit de reziduuri care înconjoară perechea de stele.



Iată ce cred cercetătorii că s-ar fi întâmplat: Exoplaneta s-a format destul de aproape de stele, chiar mai aproape decât Pământul față de Soare. În timp, orbita exoplanetei s-a dezintegrat, fapt care ar fi adus-o mai aproape de stelele gazdă. În loc să intre în coliziune cu acestea, gravitația complex a stelelor ar fi aruncat exoplaneta pe o nouă orbită, mult mai departe în spațiu. O astfel de orbită ar fi trimis exoplaneta mult mai departe de forța gravitațională a stelelor gazdă, astfel aruncându-o cu totul din sistem. Însă, la momentul protrivit, o altă stea trecea prin apropierea sistemului străin, stabilizând orbita exoplanetei și împiedicând-o să fie aruncată, potrivit Live Science.



O mașină a timpului pentru sistemul nostru solar



Ceva asemănător s-ar fi întâmplat și în propriul nostru sistem solar, dacă Planeta 9 există cu adevărat. Planeta ipotetică s-ar fi format aproape de Soare, iar apoi aruncată spre marginile depărtate ale sistemului solar din cauza gravitației lui Jupiter. O stea aflată în trecere ar fi salvat Planeta 9 și ar fi împins-o departe de Jupiter și spre planetele interioare ale sistemului solar. Proiectul Gaia, un efort al Agenției Spațiale Europene, încearcă să construiască o hartă 3D a galaxiei de-a lungul timpului care ar putea identifica o astfel de interacțiune stelară de la începutul istoriei sistemului solar.



„Ar fi de parcă am avea o mașină a timpului pentru sistemul nostru solar care ne-ar duce înapoi cu 4,6 miliarde de ani pentru a vedea ce s-ar fi întâmplat atunci când sistemul solar tânăr era dynamic și totul era aranjat în continuu”, a explicat Paul Kalas, cercetător la Universitatea din California, Berkeley.



Noua exoplanetă oferă astronomilor un indiciu privind ceea ce ar trebui să caute la Planeta 9. Dacă seamănă cu HD 106906 b, ar trebui să aibă o orbită înclinată. Astronomii plănuiesc să studieze HD 106906 b mai îndeaproape, în încercarea de a afla cum și unde s-a format.