10 lucruri care se întâmplă în corp dacă iei zilnic ulei de pește sau omega-3

Uleiul de pește este bogat în acizi grași omega-3 care aduc o mulțime de beneficii pentru corp. Vei fi surprinsă să descoperi ce se întâmplă în corp dacă iei zilnic ulei de pește!



Numeroasele studii atestă faptul că uleiul de pește bogat în acizi grași omega-3 este deosebit de util pentru sănătatea creierului, a inimii și a pielii. În plus, aceste grăsimi sănătoase sunt importante pentru buna funcționare a întregului organism, astfel că ai toate motivele să iei periodic un supliment bun cu ulei de pește.



Majoritatea cercetărilor de până acum au demonstrat că aceste grăsimi sănătoase protejează inima de boli, ne apără de cancer, depresie şi împiedică apariţia inflamaţiilor în corp. Trebuie să ştii că acizii graşi omega-3 au trei componente esenţiale: acid eicosapentenoic (EPA), acid docosahexenoic (DHA) şi acid alfa-lipoic (ALA), după cum explică celebrul Dr. Oz care susţine că primele două categorii sunt cele care se absorb mai uşor în organism.



Cele mai bune surse de acid eicosapentenoic (EPA) şi acid docosahexenoic (DHA) sunt cele marine, în vreme ce acidul alfa-lipoic (ALA) se regăseşte în nuci, soia, avocado, ulei de măsline, seminţe de in.

De aceea este recomandat ca pe lângă suplimente să ai o dietă echilibrată și să incluzi cele mai bune surse de acizi grași omega-3: somonul, tonul, sardinele, macroul, nucile, seminţele de in, seminţele de cânepă, seminţele de chia, orezul sălbatic, avocado, uleiul de măsline şi ouăle.



Ce se întâmplă în corp dacă ei zilnic ulei de pește sau omega-3



1. Uleiul de pește protejează creierul

Suplimentele cu ulei de peşte împiedică degradarea creierului, datorită bogăţiei în acizi graşi omega 3. Creierul nostru este alcătuit în mare parte din grăsime, în special din acid docosahexaenoic (DHA) unul dintre cei mai importanţi acizi graşi polinesaturaţi de tip omega-3. Acesta are un rol protector asupra creierului, prevenind degradarea memoriei şi apariţia depresiei. Deoarece uleiul de peşte este bogat în acizi graşi omega-3 (în special DHA), potrivit celebrului Dr. Oz este recomandată administrarea zilnică a 1000 miligrame.

Un mic truc oferit de specialist: atunci când alegi un supliment cu omega 3 trebuie ca acesta să conţină 600 miligrame acid docosahexaenoic (DHA).

Cel mai bun moment pentru a administra acest supliment este dimineaţa și este recomandat să păstrezi capsulele la frigider.



2. Uleiul de pește menține inima sănătoasă

Acizii grași omega-3 din uleiul de pește sunt printre cei mai buni protectori pentru sănătatea inimii. Consumul regulat de ulei de pește previne bătăile neregulate ale inimii, scade nivelul trigliceridelor și al colesterolului, reducând astfel și riscul de a dezvolta boli cardiovasculare grave.



3. Uleiul de pește ajută la slăbit

Contrar părerilor că trebuie să excluzi grăsimile atunci când ții dietă, specialiștii avertizează cu privire la importanța consumului de grăsimi care chiar ajută la procesul de slăbire. Însă, este foarte important să incluzi în meniu grăsimile sănătoase din uleiul de pește și celelalte surse alimnetare, deoarece s-a demonstrat că accelerează procesul de slăbire. Uleiul de pește reduce apetitul, împiedică reacțiile inflamatorii în corp și depunerea grăsimilor.



4. Uleiul de pește conferă o stare de bine

Dacă ai o stare proastă și te confrunți adesea cu episoade de depresie este important să iei zilnic ulei de pește care stimulează acțiunea serotoninei, hormonul fericirii. Acest lucru va ajuta la îmbunătățirea stării psihice, făcându-te să te simți mai bine și mai fericită.



5. Uleiul de pește reduce impactul poluării asupra corpului

Potrivit unor cercetări, se pare că uleiul de pește consumat zilnic reduce efectul devastator pe care poluarea îl are asupra organelor interne. Acizii grași omega-3 din uleiul de pește previn și tratează inflamațiile care apar în corp.



6. Uleiul de pește protejează vederea

Consumul regulat de ulei de pește previne apariția bolilor oculare, cum ar fi degenerescanța maculară care apare odată cu înaintarea în vârstă.



7. Uleiul de pește este bun pentru piele

Pentru că au capacitatea de a stimula regenerarea celulelor, acizii grași omega-3 sunt importanți pentru o piele frumoasă și sănătoasă. Datorită efectului puternic antiinflamator, aceștia reduc roșeața și iritațiile care pot să apară pe piele.



8. Uleiul de pește tratează depresia

Potivit unui studiu citat de Webmd, suplimentele cu acizi grași omega-3 sunt utile persoanelor care suferă de depresie. Chiar dacă nu se cunoaște cu exactitate modul în care acționează, se pare că are legătură cu faptul că acizii omega-3 au un efect direct asupra nivelului de serotonină.



9. Uleiul de pește întărește sistemul imunitar

O dietă bogată în acizi grași omega-3 are un efect benefic asupra sistemului imunitar.



10. Uleiul de pește este bun în timpul sarcinii

Acizii grași omega-3 sunt esențiali pentru buna dezvoltare a fătului, iar mama va avea un sistem imunitar mai puternic, prevenind și apariția depresiei postpartum.