Tamaia este o planta originara din Africa Tropicala si Arabia, folosita din cele mai vechi timpuri si in scop terapeutic.



In scop medicinal se utilizeaza rasina gumanta aromatica extrasa din tulpina arbustului (gumirezina). Considerata inca din cele mai vechi timpuri un dar regesc, tamaia are o mare putere de vindecare. Fumul si bobitele de tamaie tamaduiesc bolile de nervi, racelile si alunga greutatile sufletesti.

Cea mai eficienta modalitate de a beneficia de puterea vindecatoare a acestei plante sacre este folosirea uleiului de tamaie. Acesta este extras din arborii de tamaie, a caror nume stiintific este Boswellia Carteri.

Acest ulei este un adevarat elixir, care contine antioxidanti ce ajuta la distrugerea celulelor canceroase asociate cu cancerul ovarian, cerebral, mamar, colon, gastric, pancreatic si de prostata. Puterea sa de a lupta cu cancerul este sustinuta de rezultatul unui studiu realizat de Universitatea din Leicester – Marea Britanie care a demonstrat ca Akba (acid acetil-11-ceto-beta-boswellic), un compus chimic din rasina, distruge celulele canceroase, fara a afecta celulele sanatoase.

„Cancerul apare atunci cand ADN-ul este afectat. Se pare ca tamaia are functia de a reseta, inchizand nucleul ce modifica acele coduri ADN” afirma imunologul Mahmoud Suhail, care recomanda tamaia in tratarea multor forme de cancer.

Printre celelalte proprietati de top ale uleiului de tamaie amintim pe cea expectoranta, analgezica, antiseptica, antiinflamatorie, antidepresiva, calmanta si sedativa.

Acestea sunt alte beneficii ale uleiului de tamaie:

1. Ajuta in caz de anxietate

Uleiul de tamaie are efect sedativ si induce un sentiment de pace si de relaxare mentala. Acesta va calmeaza in mod natural si poate reduce anxietatea, furia si stresul.

2. Intareste sistemul imunitar

Proprietatile antiseptice ale tamaii il fac ideal pentru sustinerea unui sistem imunitar puternic.

3. Este cea mai buna alternativa a medicamentelor

Un studiu a aratat faptul ca uleiul din tamaie este cea mai sigura alternativa a medicamentelor. In acest studiu, 60% din pacienti au avut o rata de imbunatatire a starii.

4. Previne insomnia

Uleiul de tamaie pus in difuzor, la culcare, va ajuta sa dormiti ca un prunc. Tamaia incetineste respiratia si scade tensiunea nervoasa.

5. Calmeaza durerile articulare

Tamaia contine substante antiinflamatoare, reduce durerile articulare sau musculare legate de boli cum ar fi artrita sau osteoartrita. Pentru a calma durerea in artrita, amestecati uleiul de tamaie cu un ulei purtator si masati zonele cu probleme atat pe parcursul zilei, cat si inainte de culcare.

Pentru a beneficia din plin de proprietatiile acestui miracol al naturii, beti un pahar cu apa, in care ati pus in prealabil 3 picaturi de ulei de tamaie.