Grecia îşi va majora de 5 ori cheltuielile pentru achiziţii militare anul viitor, în contextul diferendului cu Turcia

Proiectul de buget propus de guvernul grec pentru următorul an prevede în cadrul bugetului pentru apărare o creştere de cinci ori a cheltuielilor destinate achiziţiei de echipamente militare.



Potrivit ekathimerini.com, bugetul cuprinde suma de 2,5 miliarde de euro pentru achiziţii destinate forţelor armate, cu 2 miliarde de euro mai mult faţă de anul 2020.



Proiectul de buget urmează să fie adoptat marţi seara, în urma unei dezbateri parlamentare, relatează DPA.



Premierul grec Kyriakos Mitsotakis are majoritate în parlament, ceea ce, potrivit mass-media din Grecia, înseamnă că bugetul are şanse mari să treacă.



Mitsotakis a anunţat o creştere a cheltuielilor pentru apărare în condiţiile actualului diferend cu Turcia cu privire la drepturile asupra potenţialelor rezerve de gaz natural din estul Mării Mediterane.



Atena intenţionează să achiziţioneze 18 avioane de luptă franceze Rafale, iar contractul pentru această achiziţie ar urma să fie semnat săptămâna viitoare în capitala Greciei, cu ministrul francez al apărării Florence Parly.



Grecia vrea, de asemenea, să cumpere patru noi fregate, precum şi muniţii şi alte echipamente militare.



Grecia cheltuie pentru domeniul apărării mult mai mult decât alţi membri ai Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), chiar şi după criza financiară din 2007. În 2019, această ţară mediteraneană a cheltuit 2,3% din Produsul Intern Brut (PIB) pe apărare, ceea ce o plasează pe locul trei în NATO, după SUA şi Bulgaria, în ceea ce priveşte aceste cheltuieli raportate la PIB.