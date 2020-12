Ce spun astrele azi, 16 decembrie

Berbec

Astazi veti fi destul de dificil de abordat; dispozitia voastra se arata a fi destul de intunecata inca de dimineata si nu doriti ca nimeni sa va stea in cale. Nu toleranti nici un fel de moment care sa va deranjeze din ceea ce v-ati planificat astazi. Totusi, trebuie sa tineti seama ca fata de apropiati aveti si alte responsabilitati pe care trebuie sa vi le asumati si sa actionati in consecinta. Reactiile impulsive, in plan personal, pot duce la brese in relatii si, de aici, la probleme pe care nu vi le doriti deloc in viata voastra. Nu plecati urechea la barfe, mai ales in privinta carierei, a domeniului profesional.



Taur

Judecatile de valoare ale altor persoane, mai ales ale unora care nici macar nu va cunosc suficient pentru a le emite, nu ar trebui sa va afecteze prea mult. Dati replica fiecaruia, asa cum merita, mai ales in cazurile in care persoanele respective nu au o baza reala pentru a deschide astfel de discutii. In viata sentimentala, veti avea nevoie de suport moral si emotional pentru a actiona. Din fericire, veti avea prieteni aproape, care sa va incurajeze, pentru a depasi retinerile sau dificultatile; acest lucru depinde si de modul in care voi, persoane destul de retrase, solitare, veti sti sa va apropiati macar cateva persoane, pe care sa va bazati la nevoie.



Gemeni

Astazi va fi o zi bunisoara pentru voi; nu va fi greu sa gasiti solutii pentru problemele personale cu care va confruntati. O comunicare eficienta cu partenerul poate fi de mare ajutor. La fel si colaborarea stransa pentru gasirea solutiilor potrivite crizei prin care treceti. Suisurile si coborasurile se poate sa fie datorate emiterii unor pretentii nerealiste, care trebuie adaptate, neaparat, contextului existent. Speranta este foarte importanta, in momente de criza, si trebuie sa o cultivati cu grija. In plan profesional, fiti atenti la persoanele care se declara prea zgomotos de partea voastra. Ar putea fi doar de fatada!



Rac

Relaxarea mentala care pare sa va ofere linistea de care aveti nevoie pentru o zi reusita, se va risipi, din pacate, catre a doua parte a zilei, cand lucrurile ar putea deveni cu adevarat complicate, chiar incordate. Apar unele persoane care va vor pune la indoiala metodele, actiunile, rezultatele. Impulsivitatea poate fi cel mai mare dusman al vostru in aceasta situatie. Pastrandu-va calmul si gandirea limpede, aveti mai multe sanse sa va dezarmati adversarii. Daca aveti o munca statica, cautati modalitati de a face miscare, pentru a va mentine o stare optima de sanatate; plimbari mai lungi in natura fac bine si mintii si sufletului.



Leu

Faptul ca astazi va veti afla intr-un con de umbra nu va convine absolut deloc; ba chiar va depima extrem de mult, de vreme ce va place sa fiti in prim plan, uzati din plin de capacitatile de leader. Totusi, trebuie sa va ganditi ca, poate, lucrurile stau astfel dintr-un motiv bine intemeiat. Poate e momentul sa luati o pauza, sa va trageti sufletul dupa o perioada mai incarcata, sa va vedeti de propria stare de sanatate, de propria bunastare. In loc sa va revoltati contra situatiei, mai bine ati folosi aceste momente de respiro in beneficiul vostru. Daca manifestati disponibilitate in acest sens, s-ar putea sa puneti bazele unor relatii destul de influente, care v-ar putea aduce ascensiune in cariera sau castiguri financiare deloc de neglijat.



Fecioara

Astazi trebui sa luati in considerare, mai mult ca de obicei, faptul ca familia este piatra de temelie a reusitelor voastre, indiferent de domeniul la care ne referim. Trebuie sa faceti in asa fel incat sa pastrati echilibrul in relatiile cu membrii acesteia, sa apreciati la justa valoare faptul ca va sunt alaturi atunci cand aveti nevoie. Ritmul pe care-l impuneti este unul destul de alert, atat in plan personal, cat si in plan profesional. Acest fapt va ajuta sa fructificati la maximum ceea ce va poate oferi aceasta zi. Zambiti si relaxati-va, atunci cand aveti ocazia, pentru a nu va pierde din entuziasm; atitudinea pozitiva este excelenta si pentru trup si pentru spirit.



Balanta

Astazi trebuie sa fiti pregatiti si de momente mai putin placute, momente dificile si incomode, chiar. Veti fi dispusi sa actionati pentru mentinerea armoniei, atat la locul de munca, cat si in familie, insa anumite adevaruri pot sa iasa la suprafata atunci cand va asteptati mai putin si sa anuleze, dintr-o data, toate bunele voastre intentii. Trebuie sa va pregatiti si pentru a digera situatii sau informtii mai putin agradabile, uneori confuze, ambigue. Este posibil ca multele preocupari ale zilei sa va aduca in situatia de a neglija partenerul. Incercati sa evitati acest lucru; chiar incercati sa-i acordati ceva mai multa atentie acestuia.



Scorpion

Talentele voastre creatoare vor da rezultate din plin astazi, daca, binenteles, veti pune osul la treaba asa cum trebuie. Energia si entuziasmul va vor asigura reusita in demersurile pe care le veti initia, iar rezultatele obtinute se vor bucura de aprobarea celor din jur. Puteti sa va bazati, fara teama, pe propia intuitie, pentru ca astazi nu veti da gres. Relatiile sociale se vor imbunatati considerabil, chiar daca nu suntei prea comunicativi din fire. Aveti sansa de a pune bazele unor legaturi care vor deveni importante in viitorul apropiat. Se arata clar si o imbunatatire si a relatiilor cu partenerul; simtul responsabilitatii va fi foarte apreciat.



Sagetator

Nu este bine sa pierdeti prea mult timp privind catre trecut, decat doar in cazul in care doriti sa gasiti modalitati de a repara unele greseli, de a remedia erori de judecata facute in momente cu prea putina reflexie asupra unor chestiuni insemnate. Este un moment favorabil pentru asta. Emotional, s-ar putea sa fiti foarte expusi, foarte usor de manipulat, ceea ce e destul de periculos pentru voi. Daca nu va simtiti in stare sa va aparati din acest punct de vedere, nu ezitati sa cereti ajutorul unei persoane de incredere. Fiti deschisi catre noi initiative, daca e cazul, si interveniti cu idei constructive, atunci cand sunteti solicitati.



Capricorn

Se pare ca propriul ego este astazi in dificultate. Sunteti prea mandri sau prea umili? Nici intr-un fel nu e bine, asa ca ar fi recomandabil sa incercati sa gasiti o cale de mijloc, care sa va confere echilibrul de personalitate atat de necesar. Sunt mari posibilitati ca evenimentele sa cunoasca o schimbare radicala, care, din fericire, va servi sperantelor si scopurilor voastre. Implinirea spirituala, asa cum sustine filosofia budista, depinde, in mare masura, de modul in care fiecare dintre noi stim sa ne construim un ego sanatos. Daca nu lucrati deja la asta, ar fi bine sa va apucati de treaba, cat mai curand posibil!



Varsator

Este clar ca ceva trebuie neaparat sa se schimbe; nimic nu pooate ramane si evolua in forma in care este la acest moment. Inca de a primele ore ale diminetii, acest fapt va va obseda pur si simplu. Insa, este nevoie ca orice schimbare sa fie gandita cat mai bine, pentru ca, mai apoi, sa nu apara pareri de rau. Daca simtiti ca aveti anumite probleme de sanatate, nu ezitati sa luati masuri pentru a le remedia, incepand cu un consult la medic. Relatiile cu apropiatii ar putea fi perturbate de anumite neintelegeri. Tratati lucrurile cu rabdare si intelegere; ascultati pe cei din ur, pentru ca voi insiva sa fiti ascultati, atunci cand va expuneti parerile.



Pesti

Conversatiile nu ar trebui sa se invarta numai in jurul unor subiecte despre care aveti o parere deja formata; oricat ati incerca, nu-i veti putea convinge pe altii ca parerile voastre sunt cele mai potrivite. O astfel de rigiditate nu are nici darul de a va ajuta sa va dezvoltati. Dimpotriva, va limiteaza si va pastreaza la stadiii inferioare de dezvoltare. Deschiderea fata de subiectele puse in discutie va va oferi noi perspective, care pot fi foarte incitante. Lasati-va mintea sa se delecteze cu bucuria unor noi descoperiri, nu va multumiti a va limita doar la ceea ce deja stiti si faceti zi de zi. Individualismul poate sa va confere unicitate, insa varietatea va largeste orizonturile.