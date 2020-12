Ea este prima persoană vaccinată împotriva COVID-19 în SUA. Mesajul lui Donald Trump imediat după

O asistentă medicală din New York a devenit luni prima persoană care a fost vaccinată împotriva COVID-19 în Statele Unite, ţara cu cele mai multe decese asociate coronavirusului din lume, relatează AFP.



„Primul vaccin administrat. Felicitări Statelor Unite, felicitări LUMII”, a scris pe Twitter preşedintele Donald Trump la câteva minute după vaccinare, cu puţin înainte de ora 09:30 (14:30 GMT).



Asistenta medicală Sandra Lindsay a fost vaccinată în faţa camerelor de luat vederi în Long Island Jewish Medical Center, un spital important din cartierul Queens.



Sandra Lindsay a fost felicitată de guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo.



„Sper că acest lucru vă va oferi dumneavoastră şi celorlalte cadre medicale care muncesc în fiecare zi un sentiment de securitate şi competenţă sporite”, a spus el.



„Mă simt foarte bine. Nu am simţit nicio diferenţă faţă de celelalte vaccinuri”, a declarat zâmbind Sandra Lindsay după ce a fost înţepată în braţ.



Această inoculare marchează începutul unei campanii masive de vaccinare în Statele Unite, afectate grav de epidemia de COVID-19, cu aproape 2.500 de decese zilnice şi peste 16 milioane de cazuri înregistrate.



„Va fi nevoie de mai multe luni înainte ca vaccinul să atingă o masă critică”, a spus guvernatorul Andrew Cuomo. „Este lumina de la capătul tunelului, însă tunelul este lung”, a adăugat el, cerând americanilor să continue să respecte regulile sanitare în timpul sezonului sărbătorilor de iarnă.