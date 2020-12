(DOC) Platforma „Pentru Moldova” prezintă dovada care demonstrează că nu este autorul unui amendament legat de piața farmaceutică

Platforma parlamentară „Pentru Moldova” nu este autorul unui amendament ce ține de piața farmaceutică despre care a vorbit într-un briefing o deputată PDM. Mai mult, anume deputații „Pentru Moldova” au fost primii care au atras atenția asupra amendamentului și au cerut excluderea lor.



Platforma „Pentru Moldova” a publicat o reacție la acuzația nefondată a deputatei PDM Ludmila Guzun, care susține că în spatele unui amendament legat de piața farmaceutică ar sta interesele deputaților Grupului „Pentru Moldova”.



Amendamentul însă nu aparține deputaților „Pentru Moldova”, dar Guvernului. „Prevederea despre care au vorbit astăzi deputații incompetenți ai PDM și anume oferirea accesului pe piață a medicamentelor neautorizate pentru studii clinice - chipurile fiind o schemă în scopul unor interese obscure, nici măcar nu ne aparține, autor fiind Guvernul, care a inclus această modificare în politica bugetar-fiscală”, se arată în declarația semnată de deputata Ruxanda Glavan.



Mai mult, prezintă și un demers adresat președintelui Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului, în care cere excluderea amendamentului respectiv.



„Anume noi, deputații Platformei “Pentru Moldova” am fost primii, care am obiectat PUBLIC asupra acestei chestiuni, în cadrul ședinței comisiei parlamentare din data de 2 decembrie, înainte de lectura întâi. Și anume NOI am cerut excluderea ei, prin amendamentul înregistrat la data 3 Decembrie”, accentuează Ruxanda Glavan.



Amintim că deputații „Pentru Moldova” au promovat câteva proiecte de legi în domeniul farmaceutic care vor spori accesul cetățenilor la medicamente și vor permite ieftinirea lor. De asemenea, „Pentru Moldova” a anunțat și un șir de alte amendamente în domeniul sănătății, în contextul pandemic.