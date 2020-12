5 alimente pe care trebuie să le mănînci în ianuarie

Dacă ți-ai propus ca anul acesta să mănînci mai sănătos, trebuie sa începi cu alimentele-vedetă ale acestei luni. Chiar și în mijlocul iernii îți poți face plinul de vitamine.



Clementinele

O singură clementină conține 60% din doza de vitamina C recomandată zilnic. Sînt ușor de mîncat, sînt gustoase și le poți lua oriunde cu tine.



Varza de Bruxelles

Chiar dacă are o reputație mai proastă din cauza gustului, este la fel de sănătoasă ca broccoli și alte alimente-minune care luptă împotriva cancerului și a inflamațiilor. Plus că sînt bogate în fibre, potasiu, vitamina A si C, fier și puține calorii.



Morcovii

Sînt superalimente și nu degeaba. Au mai mult de 400% mai mult decît doza zilnică necesară de vitamina A. Plus că sînt o gustare excelentă care satisface pofta de dulce.



Păstîrnacul

Este o altă legumă rădăcinoasă perfectă pentru gătit pe timp de iarnă, plină de fibre, vitamina C și potasiu.



Grapefruitul

Grapefruitul este un aliment foarte special, întrucît, consumat cu proteine, accelerează procesul de ardere a grăsimilor și astfel se ajunge la slăbire. Grapefruitul conține și multe fibre, vitamina C și acid folic, dar și o cantitate impresionantă de licopen, substanța care previne tumorile și ne ferește de cancerul de piele, de plămîni, de colon sau de sîn.