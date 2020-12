Meteorologii prognozează un weekend cu vreme închisă şi ploioasă

Temperaturi mai sus de zero grade şi precipitații sub formă de ploaie prognozează meteorologii în acest sfârșit de săptămână, transmite MOLDPRES.



Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), sâmbătă, 12 decembrie, pe întreg teritoriul țării se așteaptă 4-9 grade Celsius, ziua, şi 0 – plus 5 grade, noaptea. Mai frig va fi, ca de obicei, în regiunea de nord. Şi mai cald va fi duminică, când noaptea sunt prognozate 3-8 grade de căldură, şi până la 10 grade Celsius, ziua.



Conform SHS, în weekend, precum şi în ziua de luni, 14 decembrie, se vor păstra aceleași tendințe meteorologice, perioada fiind caracterizată şi de precipitații sub formă de ploaie, de diferită intensitate în funcţie de zonă, cer noros, vreme închisă şi posomorâtă.



Pe data de 13 decembrie, creștinii ortodocşi de rit vechi îl sărbătoresc pe Sfântul Andrei. Ziua Sfântului Andrei marchează debutul sezonului sărbătorilor de iarnă, care vor continua cu Sfântul Nicolae şi se vor încheia de Bobotează. În popor, această zi marchează începutul iernii, fiind cunoscută în calendarul popular sub denumirea de Sântandrei Cap-de-Iarnă.



„Moș Andrei din ajun deschide seria Moșilor care marchează îmbătrânirea timpului, fiind urmat de Moș Nicolae și Moș Crăciun, după care timpul este reînnoit pe 25 prin nașterea Soarelui la Solstițiul de Iarnă”, indică unele surse.



De asemenea, "în seara de Andreiu” se pune la încolțit grâu, pentru a vedea cum va fi anul care vine: dacă germinația va fi bună, înseamnă că şi anul va fi bun, roditor şi benefic.