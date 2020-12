Echipa de securitate informatică a Facebook a anunţat identificarea unui grup de hackeri susţinut de stat în Vietnam, care a atacat "militanţi vietnamezi pentru drepturile omului, mai multe guverne străine, organizaţii neguvernamentale, agenţii de presă şi companii", relatează vineri dpa.



Facebook a precizat că a eliminat pagina grupării, APT32, şi a luat măsuri pentru a pune capăt activităţilor acesteia de distribuire de malware şi de spargere de conturi.



APT32, cunoscută şi sub numele Ocean Lotus, este bănuită de multă vreme că are susţinere de stat, iar în aprilie a.c. firma americană de securitate cibernetică FireEye a dezvăluit că această grupare a infiltrat computere aparţinând statului chinez în Wuhan, la începuturile pandemiei de coronavirus.



Investigaţiile lansate de Facebook au condus la compania de IT CyberOne Group din Ho Chi Minh, deşi aceasta a negat că are vreo legătură cu Ocean Lotus.



Anunţul Facebook survine în contextul unei dispute între platforma de social media, militanţi pentru drepturile omului şi statul vietnamez, aminteşte dpa. În noiembrie, un purtător de cuvânt al Facebook a confirmat într-un email că guvernul vietnamez a ameninţat cu blocarea accesului la reţeaua socială dacă aceasta nu creşte numărul de postări cenzurate.



Tot în noiembrie, un raport al organizaţiei Amnesty International a acuzat Facebook de complicitate cu reprimarea libertăţii de exprimare în Vietnam, unde, potrivit ONG-ului, există cel puţin 170 de "prizonieri de conştiinţă", 40% dintre ei fiind închişi ca urmare a activităţilor lor în social media.