Vitiuc declară că acuzațiile că s-ar implica în schimbarea directorului SA „RED Nord” sunt aberații și acțiuni de PR

Aberații și acțiuni de PR, așa a calificat deputatul Partidului „ȘOR”, Vladimir Vitiuc, vicepreședintele Parlamentului, unele informații publicate în mass-media, potrivit cărora el ar fi implicat în schimbarea directorului SA „RED Nord”. Presa a scris că Romeo Lopotencu a fost somat să-și dea demisia din postul de director al „RED Nord”, iar Vitiuc ar fi persoana interesată în revenirea lui Valeriu Grumeza, un fost membru al PD, la șefia întreprinderii energetice din nordul țării.



Vladimir Vitiuc a declarat pentru portalul esp.md că nici măcar nu-l cunoaște pe Romeo Lopotencu și că toate manipulările din jurul acestuia sunt niște acțiuni de PR.



„Eu nu am nimic în comun cu această instituție. Iar politicienii din opoziție nu au asemenea împuternici”, a comentat Vitiuc.



Portalul nordnews.md a scris că APP ar intenționa să-l numească în funcția de director al RED Nord pe Valeriu Grumeza, care a condus această întreprindere între 2018 și 2019, și că acesta ar fi promovat de Vladimir Vitiuc.



„Nici nu vreau să comentez asemenea aberații. Astăzi funcțiile trec prin comisii, concursuri și selecții profesionale. Înainte de a scrie asemenea lucruri trebuie să înțelegi anumite procese. Totuși, dacă am privi din punct de vedere politic la situația din țară, eu sunt departe de acestea, ele nu-mi sunt interesante. Eu sunt deputat, iar tot ceea ce se invocă are loc în culoarele puterii executive. Eu nu am votat pentru acest guvern și nu particip în manevre politice în acest spațiu”, a comentat Vitiuc pentru esp.md.



Romeo Lopotencu a fost demis din funcția de director de Consiliul de administrare a SA „RED Nord” la 9 decembrie. Acesta s-a aflat în post timp de aproape un an.