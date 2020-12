10 beneficii ale uleiului esenţial de piper negru

Uleiul esenţial de piper negru aduce o mulţime de beneficii sănătăţii. Printre acestea se numără scăderea în greutate, renunţarea la fumat, relaxarea şi ameliorarea stresului!



Oamenii folosesc frecvent piper negru, dar uleiul esenţial nu este la fel de cunoscut. Uleiul de piper negru conţine un amestec de monoterpene care aduce multe beneficii pentru sănătate. Acesta are o armonă picantă, caldă şi înţepătoare.



Conform enjoynaturalhealth, iată 10 beneficii pentru sănătate ale uleiului esenţial de piper negru:



Menţine sistemul digestiv sănătos

Acest ulei este benefic pentru digestie, deoarece stimulează întregul sistem, de la glandele salivare până la intestinul gros. De asemeneam stimulează secreţia enzimelor digestive, inclusiv a bilei. Acest ulei poate fi folosit ca şi condiment, în special pentru persoanele care suferă de ulcer gastic sau alte afecţiuni care le împiedică să consume piper în stare pură.



Previne pofta de fumat

Uleiul de piper negru poate, de asemenea, să ajute la reducerea poftei de fumat şi la ameliorarea anxietăţii la fumătorii care încearcă să renunţe de acest viciu.

De asemenea, este unul dintre cele mai bune uleiuri pentru ameliorarea stresului şi anxietăţii.



Ameliorează durerile artritice

cest ulei este un stimulent. Ajută la îmbunătăţirea circulaţiei, ameliorând rapid durerile cauzate de artrită şi reumatism, în special în timpul iernii când acestea sunt mai acute. De asemenea, e eficient în eliminarea toxinelor din sânge. Persoanele care suferă de gută, artrită şi reumatism cronic vor avea beneficii dacă folosesc acest ulei.



Elimină toxinele şi excesul de apă

Când este ingerat, acest ulei esenţial poate stimula urinarea şi transpiraţia. Acest lucru se datorează proprietăţilor sale diuretice care joacă un rol important în eliminarea toxinelor din organism şi în curăţarea porilor. Consumarea lui va ajuta la eliminarea grăsimilor şi a apei, facilitând astfel pierderea în greutate, dar şi reducerea tensiunii arteriale.

Este, de asemeneam util în reducerea inflamaţiei.



Luptă contra radicalilor liberi

Acesta este un alt motiv pentru care ar trebui să utilizezi acest ulei. El combate radicalii liberi care dăunează celulelor din organism, provocând boli şi semne ale îmbătrânirii premature. De asemenea, ajută şla regenerarea celulelor deteriorate şi întârzie îmbătrânirea. totul datorită proprietăţilor sale antioxidante.



Ucide bacteriile

Uleiul de piper negru are proprietăţi antibacteriene care nu au efecte secundare adverse. Este eficient în tratarea infecţiilor bacteriene în colon, gură, sistem difestiv, precum şi ale tractului urinar. Este, de asemenea, capabil de a dezinfecta alimenentele în care a fost adăugat, protejându-vă de numeroase probleme.



Conţine vitamine şi minerale

Acest ulei e bogat în vitamine şi minerale utile.

Acesta conţine vitamina A, care e benefică pentru sănătatea ochilor. De asemenea, conţine vitamina K, esenţială pentru menţinerea sănătăţii metabolice, a sistemului circulator, a oaselor şi a muşchilor. În plus, conţine calciu şi seleniu care contribuie la îmbunătăţirea sănătăţii osoase.



Ameliorează durerea

Uleiul esenţial de piper negru are proprietăţi antispastice şi antiinflamatorii care reduc tendinita, leziunile musculare, precum şi simptome de reumatism şi artrită. Studiile au arătat că acest ulei poate trata durerea de gât, de asemenea.



Stimulează pofta de mâncare

Studiile au arătat că acest ulei are capacitatea de a stimula simţul mirosului şi poate ajuta la creşterea apetitului unei persoane, Cercetătorii au descoperit să poate ajuta persoanele care suferă de tulburări neurologice cu privire la înghiţirea alimentelor.

Ingerarea şi inhalarea acestui ulei va activa, de asemenea, cortexul orbitofrontal, permitându-vă să mâncaţi şi să beţi mai bine.



Relaxează mintea şi corpul

Aromaterapia ajută oamenii să se relaxeze după o zi grea sau să înceapă dimineaţa în forţă. De asemenea, ajută la concentare şi atenţie pe parcursul întregii zile, dar te ajută şi să te linişteşti şi să dormi mai bine noaptea.